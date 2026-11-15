Блог | В Америке произошла маленькая революция, или Ожидаемое неожиданное

Мало кто верил в такое развитие событий, которые произошли в Соединенных Штатах десять дней назад. "Эксперты" прогнозировали победу республиканцев – все деньги у Маска и вся власть у Трампа. Если это не поможет, то результаты промежуточных выборов в Конгресс и Сенат Белый дом "заметет под ковер" и объявит победу республиканцев при любом "раскладе". Или начнется гражданская война или Луна упадет на Землю. Не произошло ни того и ни другого лишь потому, что Америка это не Россия и не Украина. Купить в Америке избирателей в количестве 30 миллионов – пупок развяжется. Синее цунами накрыло Соединенные Штаты так, что это повергло в смятение и ступор даже самых искушенных аналитиков. Дело в том, что ни "эксперты" в Украине и Европе, ни аналитики в самой Америке категорически не хотели принимать и понимать энтропию развития общества. Чем сильнее вы сжимаете пружину, тем сильнее будет ее отдача как в физике, так и в обществе. Отсюда возникают все революции и войны. В Америке произошла маленькая мирная революция.

Что теперь? Теперь у демократов все рычаги власти и 11 голосов в Сенате, необходимых для импичмента Трампа со стороны республиканцев, они получат ближе к лету. Почему это не из области фантастики? Потому что Трамп стал теперь токсичным президентом для всей республиканской партии. На предстоящих выборах в Сенат в 2028 году он потопит всех. Шансы, что республиканцы смогут удержать исполнительную власть и Белый дом в своих руках будут таять, как снег в майский день. Скорее всего, Трамп уйдет сам под угрозой импичмента, если ему дадут обещание не преследовать за темные дела и делишки в случае добровольного ухода. Это произойдет не раньше мая 2027 года. Сможет ли Украина продержаться до этого времени, хотя помощь ей пойдет в другом и значительном объеме уже с марта, не знает даже Папа Римский. Неонацистская Россия (чего никто не желает признавать до сих пор) скопила большое количество баллистических ракет не без помощи Ирана и Сев. Кореи. Эти ракеты полетят на Киев и другие города очень скоро. Власть спасется. Как насчет народа? – неизвестно.

Украина проиграла информационную войну России четыре года назад и ничего не предпринимает до сих пор, чтобы изменить это положение вещей. Вместо этого, высшая исполнительная власть страны ведет бессмысленные переговоры о мире с теми, кто не представляет ни Америку и никого вообще, кроме Президента Трампа. Если не понимать и не заявлять громко о том, что война для России это парадигма, значит не понимать ни политику и ничего вообще. В Москве умышленно выдвигают условия, заведомо зная, что они никогда и никем не будут приняты на Западе (как выход Финляндии из НАТО, к примеру) , что позволяет растягивать войну на долгие годы. Вся экономика и политика России поставлены на военные рельсы, развернуть ее в противоположном направлении не может даже Путин. Более того, если Путин уйдет или его уберут, войне не прекратиться. Это иллюзии Офиса Президента Украины и недальновидных политиков Запада. Почему они так решили? – надо у них спросить. Боюсь, что никакого вразумительного ответа мы не получим.

Эту войну способен остановить только распад россии, который может произойти лишь при условии консолидированных усилий Запада и изоляции всей неонацистской государственной машины РФ от остального мира. Для этого нужны другие условия и другие политики. Сегодня мы видим как лебедь (Евросоюз), щука (Соединенные Штаты) и рак (Украина) пытаются вытащить воз (прекратить войну) из воды. Поможем им в этом или понаблюдаем?