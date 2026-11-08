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Украина может помешать желанию Ирана получить от России ЗРС С-400 – СМИ

Мария Дрофич

Пусковая установка С-400.

Источник: Википедия

Иран возобновил переговоры с Россией о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 для усиления собственной ПВО. Однако передача этих комплексов Тегерану сейчас выглядит маловероятной из-за потребностей самой страны-агрессора, проблем с производством вооружений и украинских ударов по российской военной инфраструктуре.

О переговорах сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на обсуждение этого вопроса во время визита в Россию иранского чиновника по вопросам безопасности Мохсена Резаи 5 ноября. Издание Defense Express оценило перспективы такой сделки.

Иран хочет усилить противовоздушную оборону с помощью России

Во время визита Мохсена Резаи в Россию стороны рассматривали возможность передачи Ирану зенитно-ракетных комплексов С-400. Тегеран уже пытался получить эти комплексы раньше, а теперь возобновил переговоры об укреплении собственной ПВО.

По информации The Telegraph, иранская сторона оптимистично оценивает перспективы договоренности. Во время встреч российские представители также представили предложения о том, как Ирану подготовиться к возможной войне с США, в частности путем углубления военно-технического сотрудничества.

В Defense Express обращают внимание, что сотрудничество Москвы и Тегерана уже имеет практические результаты. В частности, ранее стало известно о согласовании Россией передачи Ирану 90 пусковых установок для управляемых ракет Х-39ЛМУР класса "воздух – земля".

Почему России сложно передать Ирану С-400

Одним из главных препятствий для потенциальной сделки является потребность России в этих системах для собственной обороны. С-400 составляют основу российской противовоздушной и противоракетной обороны и предназначены для обнаружения и уничтожения самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

На фоне украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и объектам критической инфраструктуры сокращение количества комплексов в распоряжении российской армии было бы нецелесообразным для Москвы.

Производство С-400 зависит от иностранных комплектующих

Еще одной проблемой для России является сложность наращивания производства этих систем. В состав С-400 входят командный пункт, радиолокационное оборудование, пусковые установки, ракеты и средства технического обеспечения.

Производство значительной части компонентов зависит от иностранных технологий и комплектующих, в частности микроэлектроники. Например, в радарах используют высокочастотные ламинаты RO4003C американской компании Rogers Corporation, а для навигационных модулей ракет нужны автономные инерциальные системы с лазерными гироскопами французского производства.

Несмотря на вероятные попытки обходить международные санкции, ограничения осложняют и замедляют производство С-400. Дополнительным препятствием остаются украинские удары по производственным мощностям российского оборонного концерна "Алмаз-Антей".

В Defense Express также отмечают, что станки, на которых изготавливают компоненты для этих комплексов, вероятно, содержат множество западных деталей и программного обеспечения.

Россия использует С-400 не только для обороны

Отдельной особенностью этих комплексов является их применение российской армией для ударов по Украине. Для этого оккупанты используют ракеты РМ-48У в модификации "земля – земля".

Таким образом, количество систем, которые Россия использует для наступательных и оборонительных задач, имеет для нее особое значение. Передача части комплексов Ирану могла бы повлиять на собственные военные возможности РФ.

Сколько времени может занять поставка комплексов

О продолжительности изготовления и передачи С-400 свидетельствует предыдущий контракт России с Турцией. Он предусматривал поставку двух дивизионных комплектов, в состав которых входили четыре батареи.

С момента подписания соглашения до получения компонентов системы прошел 31 месяц. Поэтому, даже если Москва согласится изготовить комплексы для Ирана с нуля, их поставка потребует значительного времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что режим Ирана объявил о снятии собственных ограничений на дальность применения ракетного оружия. В так называемом Корпусе стражей исламской революции объяснили это необходимостью вести "асимметричную войну" и, соответственно, наносить удары по врагу "там, где он этого не ожидает".

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