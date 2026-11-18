Во Вьетнаме засветились два российских Ту-95МС: что происходит. Фото

Во Вьетнаме заметили как минимум два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Они приземлились на вьетнамской авиабазе Камрань, где сначала базировалась советская, а затем и российская дальняя авиация.

Правда, за последние 30 лет российские самолеты впервые приземлились во Вьетнаме. Подробности сообщает военный портал Defense Express.

Что известно

Вечером 16 ноября некоторые мониторинговые каналы писали о перелете как минимум двух Ту-95МС во Вьетнам.

"Несмотря на фантастичность этих данных, они все же подтвердились, и российская дальняя авиация впервые за 30 лет приземлилась на вьетнамской территории. На этом фоне стоит напомнить, что до 1993 года на вьетнамской авиабазе Камрань сначала базировалась советская, а затем российская дальняя авиация с самолетами типов Ту-95РЦ, Ту-16 и Ту-142, которая обслуживала потребности ВМФ в океанской зоне", ––говорится в материале.

Российские Ту-95МС и Ил-76МД... Источник: AviVector Развернуть

В Defense Express показали спутниковый снимок, впервые опубликованный ресурсом AviVector, на котором видно, что во вьетнамский аэропорт Дананг прилетели два Ту-95МС и два транспортных самолета Ил-76МД. Перелет состоялся в понедельник 16 ноября 2026 года. Взлетали они с авиабазы "Украинка".

В тот же день дальняя авиация ВКС РФ провела учения с использованием трех Ту-95МС, трех самолетов-заправщиков Ил-78М и одного самолета радиолокационного дозора А-50У над водами Японского моря. Вылет этих самолетов состоялся с аэродрома "Владивосток".

Прилет одного из российских... Источник: Defense Express Развернуть

Портал также указал на имеющиеся данные, что во Вьетнаме приземлились два Ту-95МС с бортовыми номерами "41 красный" и "43 красный", которые входят в состав 43-го Центра боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации России; основная база – аэродром "Дягилево".

"Конкретная цель перелета российских Ту-95МС и Ил-76МД во Вьетнам и плановая продолжительность пребывания не заявляются. Тот же AviVector фиксирует, что по состоянию на понедельник 16 ноября 2026 года на авиабазе "Украинка" продолжала стоять львиная доля флота Ту-95МС в количестве 37 "бортов" (при общем количестве 46 формально имеющихся в распоряжении стратегической авиации "ВКС РФ")", – пишет Defense Express.

Авиабазу "Камрань" Москва арендовала в 1979 году на 25 лет; по состоянию на 1984 год там было размещено

После распада СССР в Кремле решили, что зарубежная авиабаза для Ту-95РЦ и Ту-142 морской авиации им не нужна. Поэтому соглашение об аренде авиабазы "Камрань" в Москве не продлили, последние российские самолеты покинули аэродром в 1993 году.

"Означает ли перелет российских Ту-95МС и Ил-76МД во Вьетнам попытку возобновить военное присутствие Москвы в этом регионе или это ситуативная "игра мускулами" – на данный момент вопрос остается открытым", – резюмировали в Defense Express.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября в России разбился очередной военный самолет Ан-12. Это произошло в Кемеровской области. Все 19 человек, находившихся на борту, погибли.