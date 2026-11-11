В Великобритании арестовали офицера армии США по подозрению в шпионаже в пользу России: что известно

Задержанный американский военнослужащий мог пытаться похитить секретные материалы с военного объекта НАТО и передать их российской стороне. К операции привлекли британскую контрразведку МИ5, ФБР и военные спецслужбы обеих стран.

Полиция Лондона объявила о задержании вечером во вторник. В статье The Washington Post говорится о 41-летнем офицере армии США, которого подозревают в шпионаже. По информации американских и британских должностных лиц, имя военнослужащего пока не разглашают.

Совместная операция

Задержание произошло в рамках совместной операции с участием британской службы внутренней безопасности МИ5, контртеррористической полиции Великобритании, ФБР и подразделений военной контрразведки США и Великобритании.

Директор ФБР Каш Патель заявил, что дело касается обвинений в шпионаже, которые вызывают серьезную обеспокоенность в Соединенных Штатах и у их союзников. Он отдельно отметил сотрудничество американских и британских служб во время расследования.

Командующий Командованием контрразведки армии США бригадный генерал Шон Стинчон назвал подозреваемого старшим военнослужащим, которому доверили доступ к конфиденциальной информации.

По его словам, это дело напоминает, что внутренние угрозы в армии остаются реальной и постоянной проблемой.

Военная база НАТО

Американский офицер служил среди десятков военнослужащих США, размещенных на военной базе Имджин (Imjin Barracks) в графстве Глостершир, к северо-западу от Лондона.

На территории объекта расположена штаб-квартира Объединенного корпуса быстрого реагирования НАТО (Allied Rapid Reaction Corps). Это военное формирование предназначено для оперативного развертывания сил в случае нападений на страны Альянса или вторжения на их территорию.

На базе могут находиться военные из 21 страны. Старшие офицеры такого штаба, вероятно, имеют доступ к секретным планам мобилизации и другим материалам, которые могут представлять интерес для российских спецслужб.

Передача материалов

По данным западных чиновников, знакомых с ходом расследования, американский офицер предпринимал шаги для сбора информации, которая могла заинтересовать Москву. Однако передать эти материалы российской стороне он не успел.

Собеседники, говорившие на условиях анонимности, подчеркнули, что секретная информация не попала в Россию. Это может свидетельствовать о том, что подозреваемого долгое время контролировали и задержали до возможной передачи материалов.

Один из чиновников, осведомленных о деле, назвал обвинения против военного серьезными, но в то же время отметил, что потенциальный ущерб безопасности был незначительным. По его словам, секретные данные не находились под непосредственной угрозой передачи российским агентам.

Возможные обвинения

Британские правоохранители задержали американца по подозрению в нарушении положений Закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года. Он предусматривает ответственность за похищение секретных документов и действия, которые могут помочь иностранным разведывательным службам.

Британское законодательство позволяет правоохранителям удерживать подозреваемого в течение недели или дольше до предъявления официальных обвинений. После этого, вероятно, станет известно и его имя.

Американские чиновники также не исключают уголовного преследования офицера в США. Один из собеседников отметил, что американская сторона планирует предъявить военные обвинения после того, как британские власти завершат первоочередные процессуальные действия.

Напряженные отношения

Задержание произошло на фоне обострения отношений между западными странами и Россией. В Европе представители служб безопасности неоднократно предупреждали о российских гибридных операциях, к которым относят поджоги, покушения и другие диверсии.

Событие также совпало с многосторонними переговорами о завершении войны в Украине. Во вторник в Абу-Даби встретились представители США, России и Украины.

Американскую сторону на переговорах представляли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

Администрация Трампа, возобновляя переговоры о завершении российско-украинской войны, предложила шире обсудить европейскую архитектуру безопасности. Во многих европейских странах опасаются, что такой подход может отвечать интересам Москвы, которая стремится связать завершение войны с новыми ограничениями для НАТО.

Российский диктатор Путин долгое время выступает против расширения Альянса и использовал ложные утверждения о якобы планах Запада принять Украину в НАТО для оправдания полномасштабного вторжения в 2022 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что разведка Румынии обвинила Россию в координации диверсии у предприятия по производству оружия.