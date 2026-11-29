В Турции заявили о падении украинского дрона: что происходит

В ночь на 29 ноября в Турции упал и взорвался беспилотник. Инцидент произошел в селе Сирт района Чайели провинции Ризе. По результатам технической экспертизы, аппарат идентифицировали как украинский ударный дрон-камикадзе FP-1.

Об этом сообщает турецкое издание Haberler. По его информации, беспилотник относится к модели FP-1, которую производит украинская компания Fair Point. После взрыва на место происшествия прибыли правоохранители и специалисты по взрывоопасным предметам.

Сообщение о падении беспилотника поступило около 01:30 29 ноября. После этого в районе села Сирт начали поисковые и следственные мероприятия.

Во время технического осмотра специалисты установили, что обломки принадлежат украинскому беспилотнику FP-1 производства Fair Point. Аппарат упал на территории населенного пункта и взорвался.

Последствия взрыва

В результате инцидента повреждено оконное стекло в одном из жилых домов. Других разрушений не зафиксировали. Также сообщается, что никто не погиб и не получил ранений.

На месте происшествия подразделения жандармерии провинции Ризе приняли необходимые меры безопасности. Обломки беспилотника собрала группа по ликвидации взрывоопасных предметов PAMİT, прибывшая из Трабзона.

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