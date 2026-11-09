В Турции произошел взрыв на металлургическом заводе: погибли трое человек, много раненых

На металлургическом заводе HABAŞ Aliağa в турецком районе Алиага произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. В результате аварии погибли десять человек, еще 15 получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Взрыв повредил конструкции здания, а на месте происшествия работали пожарные, медики, полицейские и поисково-спасательные группы. О ходе ликвидации последствий аварии и количестве жертв сообщили губернатор Измира Сулейман Эльбан и представители турецкого правительства, пишет TRT Haber.

Что произошло на металлургическом заводе

Взрыв произошел во время плановых ремонтных работ на одной из электродуговых печей металлургического завода HABAŞ Aliağa. После мощного звука над предприятием поднялся густой дым, а в здании возник пожар.

Сила взрыва вызвала панику в окрестностях. На место происшествия направили многочисленные пожарные, медицинские, полицейские и поисково-спасательные отряды.

Пожарным удалось потушить огонь. После этого специалисты продолжили работы по охлаждению территории и обследованию поврежденного здания. Спасатели тщательно проверяли обломки, ища возможных пострадавших и людей, которые могли оказаться заблокированными внутри.

К операции присоединились группы AFAD, пожарной охраны и полиции. Помимо подразделений из соседних районов, помощь оказала команда AFAD из Манисы.

Взрыв в Турции. Источник: trthaber.com

Сколько людей погибло и пострадало

Губернатор Измира Сулейман Эльбан сообщил, что число погибших в результате взрыва выросло до десяти. Еще 15 человек получили ранения, четверо из них находились в критическом состоянии.

Раненым оказали первую помощь непосредственно на месте происшествия, после чего доставили их в ближайшие больницы Алиаги. Одного из пострадавших санитарным вертолетом доставили в городскую больницу Измира.

Тем временем родственники пострадавших продолжали ждать информации у государственной больницы Алиаги.

По словам губернатора, производственная линия предприятия на момент аварии не работала, а находилась на переналадке. Хотя в этом районе должно было быть более 300 работников, фактически там находились около 200 человек.

Взрыв в Турции. Источник: trthaber.com

Эльбан также отметил, что поисково-спасательные работы приближались к завершению, однако из-за большой площади территории и значительного количества обломков ее продолжали тщательно проверять. По его словам, под завалами могли оставаться еще четверо человек.

"Наши поисковые работы на месте происшествия будут продолжаться до тех пор, пока не будут проверены все точки и места расположения", – заявил губернатор.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Также Эльбан сообщил, что судебный и административный процессы по делу продолжаются.

Что заявили на заводе после взрыва

На металлургическом заводе HABAŞ Aliağa подтвердили, что авария произошла во время плановых ремонтных работ на одной из электродуговых печей.

"К сожалению, в результате этой трагической аварии наши коллеги погибли и получили ранения. Наши бригады экстренной помощи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь, а раненых доставили в больницу", – говорится в заявлении предприятия.

Там также сообщили, что для установления причин аварии проводят необходимые исследования и расследование в координации с соответствующими официальными учреждениями.

Взрыв в Турции. Источник: trthaber.com

Эрдоган получил информацию об аварии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил информацию о взрыве от министра внутренних дел Мустафы Чифтчи и министра энергетики и природных ресурсов Алпарслана Байрактара.

По имеющейся информации, в Измир также направились министр труда и социального обеспечения Ведат Ышихан и министр энергетики и природных ресурсов Байрактар.

Мустафа Чифтчи заявил, что все соответствующие подразделения с самого начала работают на месте аварии, координируя поисково-спасательные операции, тушение пожара и ликвидацию последствий.

"Наших раненых братьев и сестер доставили в больницы, за состоянием их здоровья ведется тщательное наблюдение. Наше правительство находится на месте происшествия, задействовало все свои ресурсы и неустанно продолжает работу. Мы внимательно следим за развитием событий", – сообщил министр.

Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и поблагодарил команды, работающие на месте происшествия.

Для расследования назначили главного инспектора и четырех прокуроров

Министр труда и социального обеспечения Ведат Ишихан сообщил, что управление социального обеспечения назначило главного инспектора для расследования взрыва.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы молимся, чтобы число погибших не увеличилось. Наше управление социального обеспечения назначило главного инспектора для расследования этого трагического происшествия. Министерство внимательно следит за ходом расследования", – заявил он.

О начале уголовного расследования отдельно сообщил министр юстиции Акин Гюрлек. По его словам, Генеральная прокуратура в Менемене незамедлительно начала проверку обстоятельств аварии, к делу привлекли четырех прокуроров.

"Пока наши прокуроры и группа экспертов проводят расследование на месте происшествия, продолжаются поисково-спасательные работы по поиску рабочих, оказавшихся под завалами", – отметил Гюрлек.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим выздоровления, а также выразил надежду, что рабочих, которые могли оказаться под завалами, удастся спасти.

Соболезнования семьям погибших также выразил директор по связям с общественностью Бурханеттин Дуран. Он отметил, что поисково-спасательные и оперативные мероприятия соответствующих учреждений в районе аварии продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу утром, 30 октября, в испанском муниципалитете Гранада раздался громкий взрыв на заводе по производству боеприпасов. Предприятие поставляет Украине боеприпасы с начала полномасштабной войны.