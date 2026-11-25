У Трампа обсуждают ликвидацию лидеров Ирана: в NBC рассказали о дискуссиях

В администрации президента США Дональда Трампа якобы развернулись внутренние дебаты о целесообразности нанесения точечных ударов по высшему руководству Ирана. Анонимные источники утверждают, что цель возможной операции может заключаться в устранении сторонников жесткой линии и принуждении Тегерана к завершению конфликта.

Идея ликвидации иранской верхушки обсуждается давно, однако в последние недели она вновь вышла на первый план, поскольку Белый дом ищет пути выхода из непопулярного конфликта. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Аргументы "за" и "против"

Сторонники ударов утверждают, что такая операция позволит Трампу быстро закончить войну. По их мнению, демонстрация способности США в любой момент выследить и уничтожить руководство Ирана заставит оставшихся представителей режима пойти на уступки.

Противники сценария предупреждают, что физическое устранение лидеров лишь сплотит иранские элиты вокруг жесткого курса и окончательно подорвет доверие к Вашингтону на любых будущих мирных переговорах. Кроме того, ряд военных руководителей опасается ответных покушений на американских чиновников.

Угроза со стороны Тегерана уже влияет на безопасность руководства США. По данным NBC News, министр финансов Скотт Бессент недавно был вынужден переехать на военную базу в районе Вашингтона из-за поступивших угроз.

Альтернативные цели и позиция Белого дома

Окончательное решение Трампом пока не принято. Пентагон во главе с министром обороны Питом Хегсетом и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн предоставили президенту расширенный список военных опций. Помимо ударов по руководству страны, рассматривается возобновление масштабных боевых действий против иранской инфраструктуры.

Среди потенциальных целей эксперты и чиновники называют нефтяные терминалы на острове Харг, нефтегазовые объекты на острове Кешм, где США недавно уже нанесли удары по системам ПВО, подземный комплекс по обогащению урана.

На данный момент между США и Ираном продолжается неафишируемый обмен ударами низкой интенсивности. В Белом доме подчеркивают, что Вашингтон удерживает сильную позицию благодаря контролю над Ормузским проливом и действию крупнейшей в истории морской блокады, которая методично разрушает экономику Ирана.

Что предшествовало

В первый день войны в результате совместной операции США и Израиля был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, правивший страной 36 лет, а также ряд ключевых военных и политических деятелей. В марте новым верховным лидером был назначен его сын Моджтаба Хаменеи, который, по оценкам экспертов, придерживается еще более жесткой линии, чем его отец. Он получил ранения при ударе в начале войны и с тех пор не появлялся на публике.

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам, что американская разведка, которая в вопросах по Ирану тесно сотрудничает с израильскими спецслужбами, располагает информацией о местонахождении и переговорах иранского руководства, и допустил переход к крупным действиям в начале 2027 года.

Напомним, Трамп сделал заявление об изменении режима в Иране и почеркнул, что для него неважно, какой именно была власть в Иране. Все последние шаги нынешнего главы Белого дома в отношении этой исламской страны были направлены лишь на то, чтобы получить "соглашение, которое будет действовать".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сенат США заблокировал резолюцию, обязывающую Трампа прекратить войну в Иране.