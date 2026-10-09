"У мира есть вопросы": в Германии определились, будут ли "строгие" ограничения на поездки в РФ из-за чумы

Берлин требует от Москвы полной прозрачности относительно ситуации с легочной чумой в Сибири. Теоретически в Германии готовы ограничить поездки в РФ, однако на данный момент угрозы для страны нет.

Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Глава дипломатического ведомства не исключает "строгих ограничений на поездки" в целях защиты Европы, передает BILD.

"Мы не можем и не будем рисковать", – подчеркнул Вадефуль. Также он сказал, что "у мира есть вопросы, и Россия должна на них ответить".

Эксперты считают эпидемию маловероятной

Профессор Роман Вольфель, руководитель Института микробиологии Вооруженных сил Германии в Мюнхене, успокоил европейцев. Сейчас он не видит непосредственной опасности, ведь легочная чума не распространяется так легко, как коронавирус или корь. Необходим тесный контакт с инфицированным, чтобы заразиться.

В то же время он подчеркнул, что даже сегодня чума остается очень серьезным заболеванием. Если ее не лечить, возможен летальный исход. Основное отличие от Средневековья заключается в том, что теперь болезни можно эффективно противодействовать с помощью антибиотиков. При условии своевременной диагностики шансы на выздоровление высоки.

Профессор Андреас Радбрух также не считает, что Европа может столкнуться с эпидемией. В Германии уже много лет не было случаев чумы ни у людей, ни у животных.

"Риск того, что эти один-два случая из России спровоцируют эпидемию там или в Европе, очень и очень низок", – отметил иммунолог.

Бывший министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах согласен с коллегами. Если это действительно возбудитель легочной чумы, то он "ни в коем случае не настолько заразен, как, например, коронавирус", и при условии раннего лечения также излечим, заявил Лаутербах.

Как писал OBOZ.UA, 8 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не считает вспышку легочной чумы в России биологическим оружием. В то же время американская администрация намерена разобраться в ситуации более подробно, требуя четких выводов.