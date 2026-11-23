В Стамбуле под мечетью Айя-София обнаружили сеть подземных туннелей длиной почти в полкилометра

Архитектурный комплекс вокруг мечети Айя-София и под ней не перестает удивлять. На этот раз во время раскопок там обнаружили сеть подземных туннелей.

Их длина составляет почти полкилометра. Об этом пишет Euronews. Отмечается, что археологи, проводившие исследования, тщательно задокументировали все находки в этих туннелях.

"Во время реставрационных работ на историческом памятнике обнаружены галереи, древние водопроводные сети и архитектурные остатки, которые могут датироваться периодом, предшествовавшим строительству современной базилики в VI веке. К настоящему времени очищено 420 метров подземных туннелей, а турецкие власти рассматривают возможность открыть некоторые из них для посетителей, что позволит по-новому взглянуть на историю византийского Константинополя", – говорится в сообщении.

Издание добавляет, что масштаб и важность работ представил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, который спустился в подземные сооружения собора Святой Софии в сопровождении ученых, участвующих в программе реставрации.

В свою очередь, турецкая телевизионная сеть CNN Türk впервые показала изображения подземных галерей и проводимых работ, которые ведутся в районах, столетиями остававшихся покрытыми землей и другими материалами.

Согласно данным, обнародованным турецким министром, из двух участков памятника – Сада визиря и западного сада – было удалено почти 3000 тонн засыпного материала; в результате исследований обнаружили шесть подземных помещений и девять туннелей. Эти работы являются частью масштабной программы по обслуживанию и реставрации собора Святой Софии, которую турецкие власти называют крупнейшей за период Турецкой Республики.

Подробности

– Одна из важнейших находок была обнаружена в подземном погребальном сооружении, известном как высеченное в скале погребальное пространство или подземный погребальный памятник (гипогей), в районе Сада визиря.

– Там во время расчистки и земляных работ были обнаружены архитектурные слои на большей глубине, чем ранее известный уровень пола. Ученые изучают, относятся ли они к периоду, предшествовавшему нынешнему зданию собора Святой Софии.

– В западном саду Святой Софии обнаружены шесть различных подземных помещений, соединенных девятью туннелями.

– По словам турецкого министра, три из этих пространств, вероятнее всего, были подземными частями старого атриума, внутреннего двора, связанного с церковным комплексом.

– Раскопки также продолжаются в других районах, некоторые из которых имеют форму вытянутых коридоров шириной от четырех до 4,8 метров.

– Из девяти туннелей семь уже очищены от засыпки, тогда как в двух других продолжаются работы по их учету и документированию. Общая длина очищенных участков достигает 420 метров.

– Самый длинный туннель имеет длину 180 метров и представляет особый археологический интерес, поскольку ученые изучают, может ли он быть связан с так называемой Римской дорогой Константинополя.

– Эта галерея проходит параллельно фасаду Айя-Софии, от территории перед медресе Фатих в направлении входа для посетителей, с отклонением около 3%.

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