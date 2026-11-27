В США беременная заключенная угнала полицейский автомобиль и сбежала: как ей это удалось

В штате Нью-Мексико ( США) 26-летняя беременная заключенная сбежала из-под стражи, завладев служебным автомобилем по пути обратно в тюрьму. Это произошло после посещения врача, а женщина совершила побег, когда конвой остановился, чтобы купить еду в городе Альбукерке.

Об инциденте Департамент исправительных учреждений Нью-Мексико сообщил BBC. По данным ведомства, Ребекка Тейлор до сих пор находится на свободе, а правоохранители ведут ее розыск. Автомобиль Dodge Journey, на котором она скрылась, а также тюремную одежду женщины впоследствии нашли.

Обстоятельства побега

Тейлор возвращалась в исправительное учреждение после планового медицинского осмотра, связанного с беременностью. Вместе с ней в автомобиле находилась еще одна заключенная, которая также посещала врача.

По информации местных СМИ, во время остановки конвоя в Альбукерке Тейлор удалось сесть за руль служебного автомобиля и уехать. Другая заключенная успела выбраться из машины.

В Департаменте исправительных учреждений сообщили, что после инцидента начали масштабную поисковую операцию с участием нескольких правоохранительных ведомств.

Почему на ней не было наручников

Как сообщает издание Albuquerque Journal, Ребекка Тейлор находится во втором триместре беременности. Именно поэтому во время перевозки ее не заковывали в наручники.

Представительница департамента Бриттани Роумбах объяснила обстоятельства инцидента:

"Сейчас мы понимаем, что один офицер находился рядом с автомобилем, но не внутри него, когда это произошло".

Тейлор отбывала наказание по нескольким обвинениям в кражах и ограблениях. После ее побега во всех тюрьмах штата Нью-Мексико объявили режим изоляции.

Его отменили в 06:00 в четверг. При этом в исправительном учреждении Western New Mexico Corrections Facility, где содержали женщину, ввели особый режим передвижения. Посещения учреждения сейчас запрещены.

Правоохранители призвали граждан не приближаться к Ребекке Тейлор, если они ее увидят, а немедленно звонить в полицию.

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