В США создали ответ "Шахедам": дрон-ракету Bombard "обучали" на украинских ударах по Крымскому мосту

Американская компания Vector представила малую крылатую ракету Bombard, которую позиционирует как недорогое оружие для противодействия иранским дронам Shahed и российским "Герань". Разработку создали с прицелом на массовое производство и с учетом опыта войны в Украине.

Заявленная дальность полета аппарата составляет около 1094 км, а скорость – примерно 378 км/ч. О характеристиках новой дрон-ракеты говорится в материале Axios.

Какие характеристики у Bombard

Bombard позиционируют как малую крылатую ракету, или дрон-ракету. Она оснащена реактивным двигателем и запускается с земли. Максимальная взлетная масса аппарата составляет около 127,5 кг.

По опубликованным данным, ракета имеет минимум подвижных частей. В ее носовой части заметен неизвестный сенсор, а сверху корпуса расположены раскладные крылья.

Изначально для Bombard заявляли боевую часть массой 15,9 кг. Однако позднее Axios обновило материал и указало, что полезная нагрузка может достигать 50 кг.

В компании Vector сообщили, что один из вариантов Bombard уже совершил первый полет. В то же время разработчики не раскрыли подробностей о системах навигации и наведения.

При чем здесь украинские удары по Крымскому мосту

В Vector подчеркивают важность дальнобойного вооружения и в качестве примера приводят украинские разработки. В частности, речь идет о дронах и крылатых ракетах Ruta, "Паляниця" и FP-5 "Фламинго", которые Силы обороны Украины применяли для ударов по Керченскому мосту.

Как отмечает Defense Express, для украинской "Паляницы" заявлена полезная нагрузка до 100 кг при массе аппарата 320 кг. Ее дальность составляет 650 км, а максимальная скорость – 900 км/ч. То есть она преодолевает меньшее расстояние, чем Bombard, но летит быстрее и может нести большую полезную нагрузку.

Bombard – США создали ракету-дрон. Источник: Courtesy of Vector

Чем американская разработка похожа на украинский "Барс"

Заявленные характеристики Bombard примерно соответствуют показателям украинского реактивного дрона "Барс". В частности, его вариант "Барс RS" имеет боевую часть массой 22 кг, может преодолевать до 1000 км, а максимальная взлетная масса составляет 135 кг.

Это может свидетельствовать о том, что заявленная Vector изначально боевая часть Bombard массой 15,9 кг ближе к реальным возможностям аппарата. В свою очередь, нагрузка до 50 кг, вероятно, может быть доступна при использовании других типов полезной нагрузки и/или сокращении дальности полета.

Украинские "Барсы" активно применяли для ударов по территории России, в частности по Москве. Разработка также заинтересовала Германию: страна не только производит эти дроны, но и планирует их закупать.

Сможет ли Bombard конкурировать на рынке

Несмотря на заявленные характеристики, перспективы американской разработки будут зависеть от нескольких факторов. Прежде всего это цена ракеты, объемы ее производства, а также способность достигать цели и эффективно поражать ее.

Пока эти параметры неизвестны. Также нет информации о потенциальных покупателях Bombard.

В то же время на рынке малых крылатых ракет уже есть немало различных предложений, поэтому новой американской разработке может быть непросто найти свое место.

Как сообщал OBOZ.UA, латвийская оборонная компания Rannon разрабатывает компактные неуправляемые ракеты класса "воздух – воздух" для перехвата беспилотников. Сейчас разработчики совершенствуют систему, чтобы отправить ее на боевые испытания в Украину.