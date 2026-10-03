В США обеспокоены тем, что Маск вновь получит влияние на военный сектор – СМИ

В Пентагоне США выражают обеспокоенность в связи с планами привлечь Илона Маска и других миллиардеров к определению будущего Вооруженных сил. Речь идет об инициативе министра обороны США Пита Хегсета Project Meridian, участники которой должны определить будущую траекторию ведения войны.

Чиновники опасаются, что участие руководителей оборонных компаний может привести к конфликту интересов. Об этом пишет Politico .

Маска и Лаки хотят привлечь к Project Meridian

Инициатива Хэгсета предусматривает привлечение генерального директора SpaceX Илона Маска, основателя оборонной компании Anduril Палмера Лаки и бывшего спикера Палаты представителей от Республиканской партии Ньюта Гингрича.

Они должны принять участие в определении будущего ведения войны и представить соответствующий отчет через четыре месяца. В то же время Пентагон пока обнародовал мало деталей о самой комиссии и пределах ее полномочий.

Неясно, окажет ли эта инициатива такое же значительное влияние, какое Маск имел в прошлом году в качестве главы Департамента правительственной эффективности. При этом и у SpaceX, и у Anduril есть многомиллиардные контракты с Пентагоном.

Девять нынешних и бывших чиновников заявили, что преференциальный доступ к Министерству обороны может позволить миллиардерам получить новые заказы для своих компаний.

В Пентагоне говорят о мерах по предотвращению конфликта интересов

Пентагон заявил, что проект возглавит MITRE – некоммерческая организация, управляющая исследовательскими центрами, финансируемыми из федерального бюджета. Дополнительную поддержку будет оказывать заместитель министра обороны Эмиль Майкл.

MITRE будет отвечать за анализ и рекомендации, а также применять "соответствующие меры по предотвращению конфликта интересов и защите информации".

Группа уже провела две встречи в Пентагоне. В одной из них принимали участие сенатор-республиканец Том Коттон и младший брат Пита Хегсета Фил Хегсет, который работает советником в министерстве.

Привлечение экспертов к консультативной работе само по себе не является чем-то необычным. На протяжении десятилетий руководители Пентагона из Демократической и Республиканской партий привлекали чиновников и экспертов для ускорения развития военных технологий.

Почему участие Маска вызывает беспокойство

Гингрич является более типичным партийным участником проекта, чем Маск или Лаки. Трамп назначил его в Совет по вопросам оборонной политики после выборов 2020 года, хотя он так и не вступил в эту должность.

В то же время решение Хегсета привлечь Маска и Лаки, которые возглавляют крупные оборонные компании и ранее были спонсорами Трампа, вызывает дополнительные вопросы.

"Конечно, это конфликт интересов, и если из этого что-то выйдет, то это будет в пользу Илона Маска, а не страны", – заявил один из бывших чиновников по вопросам обороны.

Старший сержант ВВС США в отставке Уэс Брайант также заявил: "Это вполне свидетельствует об упадке и олигархии, захвативших наше правительство, и во многих случаях – непосредственно путем покупки влияния, власти и полномочий. Это происходит прямо на наших глазах. Они уже даже не пытаются это скрывать".

Какие контракты заключены у SpaceX и Anduril

Министерство обороны полагается на ракеты SpaceX для вывода на орбиту ключевых систем и заключило с компанией два многомиллиардных контракта на начало развертывания секретных спутниковых групп.

Anduril, в свою очередь, имеет несколько ключевых контрактов с Пентагоном по системам противодействия дронам, перехватчикам, радиоэлектронной борьбе и беспилотным истребителям.

По словам чиновников, Маск и Лаки могут помочь генерировать полезные идеи. В то же время миллиардеры могут оказаться в ситуации, когда их участие будет влиять на будущие проекты Пентагона, если другие компании докажут, что их роль способствовала заключению контрактов в пользу собственных фирм.

"К Маску и Лаки нужно относиться как к поставщикам, а не как к великим стратегам", – считает Билл Гартунг из внепартийной надзорной организации Project on Government Oversight.

Демократы критикуют инициативу

Демократы сразу выразили обеспокоенность новым проектом. Сенатор Марк Келли заявил, что скептически относится к идее доверить будущее американских вооруженных сил людям без военного опыта, которые могут извлечь финансовую выгоду из принятых решений.

Сенатор Джин Шахин назвала проект с участием миллиардеров примером того, как Хегсет ставит свои "политические союзы" выше национальной безопасности США.

Участие в Project Meridian может стать еще одним потенциальным источником влияния для Маска после его кампании по реформированию государственной бюрократии в прошлом году, которая сопровождалась сокращением расходов и числа госслужащих.

В то же время проект может не оказать немедленного влияния на оборонное планирование. Бывший чиновник Пентагона отметил, что отчет, который должен быть представлен в январе 2027 года, "не успеет попасть в бюджет Пентагона" на 2028 год.

Anduril заявила, что обязуется соблюдать самые высокие этические стандарты в случаях реального конфликта интересов, и подчеркнула давнюю традицию Пентагона привлекать к разработке военных концепций идеи и инновации со стороны промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный директор SpaceX Илон Маск вернется к консультативной работе с администрацией президента США Дональда Трампа. Вместе с основателем Anduril Industries Палмером Лаки и бывшим спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем он станет одним из руководителей нового проекта Пентагона по исследованию войн будущего и разработке новейшего вооружения.