В США расстреляют военного и покажут это в прямом эфире: что он натворил

В США планируют казнить бывшего военного психиатра Нидала Хасана, осуждённого за убийство 13 человек на военной базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году. Исполнение смертного приговора запланировано на 3 декабря, а Министерство обороны США заявило о намерении транслировать казнь расстрельной командой в прямом эфире.

Такой публичный показ казни может стать беспрецедентным случаем в современной истории США. Об этом пишут Reuters и NBC News.

За что осудили Нидала Хасана

Нидал Хасан — бывший майор и армейский психиатр, который 5 ноября 2009 года открыл огонь в медицинском учреждении на военной базе Форт-Худ в Техасе. Он убил 13 человек и ранил ещё 32. Во время нападения Хасан выкрикивал "Аллаху акбар", что в переводе с арабского означает "Бог велик".

Стрельба произошла за несколько недель до того, как военного должны были отправить в Афганистан. Во время задержания полицейские ранили Хасана, в результате чего он оказался парализован ниже пояса и в инвалидном кресле.

В августе 2013 года военный суд признал Хасана виновным по 45 пунктам обвинения в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство и приговорил его к смертной казни.

Согласно материалам дела, в ходе многолетнего судебного процесса Хасан представлял себя сам, хотя ему помогали два адвоката из Службы защиты в суде армии США. На данный момент неизвестно, будет ли он обжаловать способ исполнения приговора.

Нидал Мали Хасан – в США ра... Источник: Департамент шерифа округа Белл Развернуть

Казнь планируется транслировать в прямом эфире

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Хасана расстреляет военный отряд, а общественность сможет увидеть исполнение приговора. По его словам, казнь запланирована на 3 декабря в 13:00 в Форт-Худе — в тот же день недели и примерно в то же время, когда произошла стрельба в 2009 году.

"Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это стало достоянием общественности. Потому что люди должны понимать, что... за подобные вещи предусмотрены серьезные последствия", — сказал Хегсет.

Представитель Пентагона подтвердил агентству Reuters, что трансляция будет проходить в прямом эфире. В то же время пока не сообщается, на какой именно платформе её покажут.

Когда Хегсета спросили о возможных последних пожеланиях Хасана, министр ответил: "Мне всё равно. Мы увидимся с ним 3 декабря".

Почему этот случай считают беспрецедентным

По словам экспертов по военному праву, прямая трансляция законной казни в США была бы беспрецедентной. Ранее американские СМИ пытались добиться разрешения на телевизионную трансляцию казней, однако суды отказывали.

Юрист и специалист по военному праву Юджин Фиделл назвал идею трансляции крайне необычной. По его словам, Хасан мог бы обратиться в федеральный суд, чтобы попытаться заблокировать публичный показ своей казни.

Историк военной юстиции Джонатан Лурье также поставил под сомнение целесообразность такого решения, заявив, что нет веских причин обнародовать информацию о казни.

Публичные казни во всем мире стали чрезвычайно редкими. Среди стран, где их проводили в последние годы, называют Иран и Афганистан под контролем талибов.

Когда американские военные в последний раз проводили казнь расстрелом

По данным Центра информации о казнях, в последний раз американские военные применили расстрельную команду для исполнения смертного приговора в 1945 году. Тогда казнили рядового Эдди Словика, которого военный трибунал признал виновным в дезертирстве во время Второй мировой войны.

Последняя казнь в военной системе США состоялась в 1961 году: рядового Джона Беннетта повесили после того, как его признали виновным в изнасиловании и покушении на убийство 11-летней девочки в Австрии.

По данным Центра информации о смертной казни, по меньшей мере пять американских штатов предусматривают возможность казни через расстрел. В 2025 году в Южной Каролине была проведена первая такая казнь в США за последние 15 лет.

Трамп одобрил приведение в исполнение смертного приговора

Согласно военному законодательству США, смертный приговор, вынесенный военным судом, должен быть одобрен президентом. Дональд Трамп утвердил приведение в исполнение приговора в отношении Хасана по рекомендации Хегсета, сообщило Министерство обороны.

В то же время Белый дом не уточнил, поддерживает ли президент именно прямую трансляцию казни, и перенаправил этот вопрос в Пентагон.

Хасан также может обратиться в федеральную судебную систему с ходатайством о пересмотре дела в порядке хабеас корпус после утверждения смертного приговора. Пока неизвестно, воспользуется ли он этой возможностью.

Расстрел является одним из нескольких способов казни, которые администрация Трампа недавно добавила в перечень допустимых методов исполнения наказания за наиболее тяжкие федеральные преступления. Среди прочих называют электрический стул и удушение газом. Расширение перечня частично связано с трудностями в получении препаратов для смертельных инъекций, проведение которых также иногда сопровождается проблемами.

Как сообщал OBOZ.UA, в США 50-летняя Криста Пайк, отбывающая наказание в штате Теннесси, выжила после двух доз смертельной инъекции. По заявлению адвокатов, женщина, пережившая казнь, уже пришла в себя, находится в больнице под охраной и может разговаривать.