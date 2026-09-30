В США раскрыли запечатанную в 1950 году "капсулу времени": что обнаружили внутри. Фото

В Международной школе Сан-Франциско (штат Калифорния) состоялось официальное вскрытие "капсулы времени", заложенной почти 80 лет назад. Исторический артефакт обнаружили во время ремонта здания, которое ранее занимало транспортное управление, а в 1995 году перешло в собственность учебного заведения.

Главной ценностью содержимого оказались печатные издания и фотографии. Об этом сообщает Daily Mail.

Уникальные находки из прошлого

Внутри артефакта участники церемонии обнаружили выпуски газет того времени с репортажами о Корейской войне, новостями о дефиците виски и спекулятивных ценах на нейлоновые чулки.

Газеты сохранили рекламные объявления, стоимость размещения которых в 1950 году составляла всего один цент. Также в капсуле были черно-белые фотографии школьных зданий середины XX века.

"Это как сокровище. Я чувствовал себя ребенком, который нашел клад, поэтому мы все в огромном восторге", – поделился впечатлениями директор школы Эрик Туау.

Мост между эпохами

О наличии капсулы в стенах здания узнали благодаря директору по операционной деятельности Даниэлю Клингебилю, который заметил отметку на архивных чертежах. Представитель транспортного департамента Доань Нгуен отметил, что создатели послания думали о будущем и хотели поделиться тем, что было ценно для их поколения.

Вскрытие артефакта приурочили к открытию обновленного "Оук-Кампуса" школы. Теперь руководство планирует представить найденные артефакты всей школьной общественности и жителям города, а учеников вдохновили на создание собственного послания для будущих поколений.

У капсулі виявилися фотографії та газети Источник: Транспортне управління Каліфорнії

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Национальном историческом парке Независимости в Филадельфии (США) состоялась официальная церемония захоронения "Капсулы времени Америки", в которую положили даже iPhone 17 Pro Max. Событие приурочено к масштабному празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки.