В США разгорелся скандал из-за шокирующей предвыборной рекламы: Трамп и Ди Венс поддержали "злодея"

Президент США Дональд Трамп призвал радикала Вивека Рамасвами не отказываться от скандального видео, а вице-президент Джей Ди Вэнс также выразил ему поддержку. В ролике мать Эктон называет дочь лгуньей, однако не упоминается, что женщина почти 50 лет не общалась с ней после того, как в детстве Эктон подверглась сексуальному насилию со стороны отчима.

60-секундный рекламный ролик стал частью предвыборной кампании Рамасвами, который от Республиканской партии борется за пост губернатора Огайо. Об этом говорится в материале CBC News.

В нем Донна Артур, биологическая мать соперницы Рамасвами Эми Эктон, утверждает, что ее дочь лжет о своем прошлом и у нее серьезные проблемы с честностью.

Эми Эктон, бывшая руководительница департамента здравоохранения штата Огайо, ранее открыто рассказывала о пережитом в детстве насилии и периодах бездомности. Она заявила, что не видела мать с 1978 года, и раскритиковала использование ее семейной истории в политической борьбе.

Эми Эктон. Источник: AP.

"Я не собираюсь нормализовать ситуацию, когда кто-то говорит, что мое детство – это просто то, на что я жалуюсь", – сказала Эктон в интервью Spectrum News.

В июле 1978 года Кледиту Артура, отчима Эктон, арестовали и обвинили в изнасиловании его 12-летней падчерицы. О предполагаемом преступлении правоохранителям сообщил биологический отец девочки.

Насилие могло происходить с декабря 1976-го по апрель 1978 года. Кледита Артур не признал вину. В сентябре 1978 года большое жюри предъявило ему обвинение, однако мужчина не явился на судебное заседание и как минимум до 1981 года оставался в розыске. Позже он умер.

После потери опеки над детьми Донна Артур оставила семью. В результате Эми Эктон и ее мать перестали общаться и не возобновляли общение почти полвека.

Мать Эми Эктон. Источник: Скриншот.

По состоянию на 23 октября против ролика публично выступили все пятеро бывших губернаторов Огайо, которые сейчас живы и занимали эту должность полный срок: двое демократов и трое республиканцев.

Бывший губернатор-республиканец Боб Тафт призвал Рамасвами прекратить трансляцию рекламы. Он заявил, что она "действительно выходит за рамки человеческой порядочности". Накануне губернатор-республиканец Майк Девайн также призвал прекратить показ ролика.

Сенатор-республиканец Джон Гастед, который сам участвует в напряженной предвыборной кампании в Огайо против демократа Шеррода Брауна, заявил, что не стал бы использовать такую рекламу. В то же время другие кандидаты от республиканцев избегали публичной критики ролика во время совместных мероприятий с Рамасвами.

Трамп поддержал решение Рамасвами продолжать рекламную кампанию. Во время митинга в Айове 22 октября президент рассказал, что кандидат звонил ему за советом по поводу ролика.

"Ты должен придерживаться этого", – так Трамп ответил Рамасвами.

Президент также заявил, что сам хотел бы иметь настолько сильную рекламу во время собственных предвыборных кампаний, назвав ситуацию большой удачей.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также поддержал Рамасвами. Их связывают давние дружеские отношения: Вэнс и кандидат в губернаторы Огайо давно знакомы, а одного из своих сыновей вице-президент назвал Вивеком.

Несмотря на поддержку со стороны Белого дома, скандал вызвал разногласия внутри Республиканской партии. Рамасвами отверг обвинения в адрес своей кампании, назвав критику попыткой отвлечь внимание от проблем его соперницы.

Демонстранты держат плакаты,... Источник: Reuters. Развернуть

"Ирония в том, что они лгут о рекламе, посвященной лжи", – заявил он во время встречи с избирателями в пригороде Кливленда 23 октября.

Рамасвами также утверждает, что демократы и СМИ пытаются сменить тему дискуссии, вместо того чтобы отвечать за собственные ошибки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 22 октября, во время выступления перед жителями Айовы Дональд Трамп заявил, что считает себя вправе снова баллотироваться на пост президента США. В то же время он признал, что Конституция, вероятно, запрещает ему это делать.