В США неизвестный устроил стрельбу возле Белого дома: известно о пяти пострадавших

В Вашингтоне, примерно в 1,6 км от Белого дома, рано утром в четверг произошла стрельба в районе Логан-Серкл. Ранения получили пять человек. Правоохранители выезжали по вызовам из нескольких мест.

Об этом сообщает Fox News. Стрелка до сих пор не задержали, а точное расположение мест, где раздавались выстрелы, пока остается неизвестным.

Полиция Вашингтона сообщила об активной стрельбе возле перекрестка 15-й улицы и улицы Пи в северо-западной части города. На место направили группу экстренного реагирования.

Сообщение полиции Вашингтона о стрельбе. Источник: Скриншот

Правоохранители призвали людей держаться подальше от квартала на участке 15-й улицы с адресами 1500. Здесь расположены фитнес-центр VIDA, епископальная церковь Святого Луки и жилые дома. Неподалеку также есть супермаркет Whole Foods. Значительную часть квартала оцепили, а близлежащие школы перевели в режим изоляции.

Из-за масштабной полицейской операции движение по прилегающим улицам также перекрыли. На помощь местным правоохранителям прибыли агенты федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). В свою очередь, ФБР сообщило, что его представительство в Вашингтоне помогает местной полиции расследовать инцидент.

Один из местных жителей, Раян Дубицкий, рассказал, что около 8:00 находился в своей квартире неподалеку, когда услышал примерно пять громких звуков. Сначала он подумал, что это строительные работы, поскольку выстрелы звучали с заметными промежутками.

Лишь позже мужчина выглянул в окно и увидел вокруг много полицейских. После этого администрация его жилого дома отправила жильцам сообщение о возможном присутствии активного стрелка.