В США готовят расследование с последующим наказанием за срыв работы StarShield в Украине

В США конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик заявил о намерении добиться всестороннего расследования возможного ограничения работы военной спутниковой платформы StarShield в Украине. Он также пообещал добиваться привлечения к ответственности лиц, причастных к такому решению. Заявление прозвучало на фоне перебоев в работе спутниковой связи, которой пользуются украинские Силы обороны.

О своих планах Фитцпатрик написал в социальной сети X. Конгрессмен сообщил, что готовит ряд шагов в Палате представителей, в частности публичные слушания в Конгрессе и немедленное сокращение бюджетных ассигнований для ответственных ведомств. В течение текущей недели он также планирует лично обсудить ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Брайан Фицпатрик анонсировал... Источник: x.com/RepBrianFitz Развернуть

Фитцпатрик заявил, что любые попытки ограничить использование спутниковой связи в пользу Украины должны стать предметом тщательной проверки. По его словам, причастные к таким решениям должны отвечать за свои действия.

Конгрессмен также подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны США. Он убежден, что Украина способна победить Россию, а Вашингтон должен предоставить ей всю необходимую помощь для самообороны.

Отдельно Фитцпатрик высказался за усиление экономического давления на Россию. Он заявил, что Соединенные Штаты не должны импортировать российскую нефть, а санкции против Москвы должны быть более жесткими, чем когда-либо ранее. По мнению республиканца, Конгресс подтвердит полную поддержку украинского народа в борьбе против российского вторжения.

Что произошло со StarShield

Украинские Силы обороны начали использовать военную платформу StarShield в 2024 году. Она связана со спутниковой системой Starlink, однако предназначена для военных нужд.

В ночь на 14 октября компания SpaceX в одностороннем порядке ограничила работу терминалов StarShield при движении со скоростью свыше 160 км/ч. В некоторых украинских подразделениях перебои фиксировались даже при скорости от 72 км/ч.

Это затруднило работу беспилотников, фронтовую логистику, разведку и ретрансляцию сигнала. К концу дня связь на скорости 160 км/ч восстановилась. В то же время украинская сторона получила подтверждение, что подобные ограничения действуют исключительно на территории Украины.

Заявления Маска и Трампа

Основатель SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что решения об использовании StarShield принимают военные США и президент страны. Он также подчеркивал, что коммерческая спутниковая связь не предназначена для наступательных военных действий.

Президент США Дональд Трамп опроверг причастность Вашингтона к ограничению работы платформы. Госсекретарь Марко Рубио, со своей стороны, заявил, что StarShield якобы вообще недоступен для Украины.

В то же время британская газета The Telegraph писала, что Маск лично предлагал Трампу ограничить скорость спутниковой связи для украинских военных.

Реакция сенатора

На фоне сложившейся ситуации сенатор-республиканец Том Тиллис обратился к генеральному инспектору Министерства обороны США с требованием начать официальное расследование.

Он подчеркнул, что внезапные перебои без предупреждения могли создать угрозу для украинских гражданских жителей, американских дипломатов и сотрудников служб безопасности. Тиллис считает, что обстоятельства инцидента необходимо проверить на самом высоком уровне.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в Сенате США требуют проверить действия Министерства обороны США и его главы Пита Хэгсета из-за проблем с системами спутниковой связи Starlink. В частности, речь идет об ограничениях систем Starshield, с которыми столкнулись украинские военные.