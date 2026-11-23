В США очередной сбой вызвал массовые задержки рейсов накануне Дня благодарения: кто виноват на этот раз

В США 22 ноября более 1000 рейсов Delta Air Lines – одной из крупнейших авиакомпаний Соединенных Штатов и мира – не смогли вылететь из аэропортов из-за сбоя автоматизированной системы. Вышла из строя программа, которая рассчитывает вес самолета.

Это произошло во время пикового движения в последние выходные перед Днем благодарения, который американцы будут отмечать 26 ноября. AP со ссылкой на Delta сообщает, что утром в воскресенье сотрудники искали обходные решения вручную для каждого самолета.

Также в компании пытались восстановить систему автоматизации, которая должна была гарантировать, что воздушное судно не будет слишком тяжелым для полета. Через несколько часов после этого в Delta заявили, что система снова работает, хотя рейсы продолжали задерживаться.

Авиакомпания заверила, что помогает пассажирам, которым нужны номера в отелях или питание, но надеется, что все задержанные самолеты поднимутся в воздух в ближайшее время.

В воскресенье утром Федеральное управление гражданской авиации (FAA) объявило примерно часовое ограничение на некоторые рейсы в Международный аэропорт имени Хартсфилда-Джексона в Атланте (Джорджия, США), который является хабом Delta и одним из самых загруженных на планете.

В FAA подчеркивали, что соблюдение ограничений по весу и центровке самолета имеет решающее значение для безопасности полетов, а нарушение норм может поставить под угрозу структурную целостность самолета.

Агентство также заявляло, что задержки не связаны с системами воздушного движения FAA.

Ранее в этом месяце масштабный сбой в сети FAA привел к самой длительной остановке авиасообщения в США за последние 25 лет. Она длилась более четырех часов, и перевозчики отменили и отложили ряд рейсов, пока пытались восстановить работу. Всего через несколько дней после этого United Airlines столкнулась с собственным сбоем в системе, что также вызвало трудности с полетами.

Как писал OBOZ.UA, ранее СМИ сообщили, что в Соединенных Штатах перестала работать засекреченная сеть связи NSA Net, которую использует Агентство национальной безопасности. Она предназначена для внутреннего обмена секретной информацией между сотрудниками ведомства.