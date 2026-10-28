В Словении исчез предпоследний ледник: что это означает для страны

С ледника Триглав в Словении исчез последний массив льда. Таким образом, самая высокая вершина страны стала очередной жертвой жаркого лета в Европе, негативно повлиявшего на альпийские ледники.

Об этом пишет The Guardian. В этом году экстремальная жара ускорила исчезновение ледника Триглав с горы, которая считается символом словенской идентичности.

Что известно о леднике

Ледник Триглав потерял 93% своей площади в период с 1983 по 2003 год, сократившись до размеров, охватывавших менее одного гектара скалы. Однако после этого он удивил исследователей, опасавшихся его неминуемого исчезновения, продержавшись на горе еще два десятилетия.

За последние пять лет, включая три самых жарких года в Европе за всю историю наблюдений, лед, который еще держался на горе, растаял. Оставалось лишь несколько отдельных участков, а к концу лета 2026-го размер последнего остатка основной массы льда составлял всего несколько метров.

Новые фотографии склона горы, сделанные до и после снегопада в этом месяце, подтверждают, что льда больше не осталось.

Последний лед на горе Триглав. Источник: Borut Živulovič/Reuters

Так теперь выглядит Триглав. Источник: Anton Melik Geographical Institute Glaciers

Матия Зорн, директор Географического института имени Антона Мелика, отметил, что гора Триглав "занимает центральное место в словенской национальной идентичности". По его словам, исчезновение ледника означает потерю важного источника данных и индикатора климатических изменений.

"Я каждый год понимал, что льда будет становиться все меньше. Но каждый год меня шокировало, насколько меньше льда там оставалось", – сказал Зорн.

Как менялся ледник Триглав. Источник: The Guardian

Хотя этот ледник исчез, ученые обнаружили лед в пещерах под Триглавом, поскольку его отступление открыло новые шахты. Второй ледник на горе Скута также уменьшился в размерах и стал тоньше, но оставшийся участок льда лучше защищен от солнца, чем на Триглаве, поэтому ожидается, что он продержится еще несколько лет.

Гора Триглав. Источник: Скриншот Google Maps

Гора Скута. Источник: Скриншот Google Maps

Такая ситуация наблюдается не только в Словении. Волны жары, ставшие еще сильнее из-за углеродного загрязнения, опустошили Альпы и превратили большие белые ледники в то, что ученые называют "лунными" скалистыми пустынями.

В прошлом месяце швейцарские гляциологи установили, что за последние пять лет исчезла почти пятая часть льда страны, а в 2026 году его объем сократился на 5,5%.

Как сообщал OBOZ.UA, летом от ледника Петерманн на северо-западном побережье Гренландии откололся огромный айсберг, который впоследствии врезался в небольшой скалистый остров Джо. Несмотря на столкновение, ледяная глыба осталась почти невредимой и продолжила движение через пролив Нарес.