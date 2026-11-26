В Средиземном море у побережья Испании затонул танкер с дизельным топливом: объявлена чрезвычайная ситуация

В Средиземном море у испанского острова Ибица потерпел аварию и перевернулся танкер Med Emre, который перевозил около 7 тысяч тонн дизельного топлива. В результате инцидента погиб один член экипажа, еще шестеро получили травмы. Власти Испании активировали второй уровень национального плана реагирования на загрязнение моря из-за риска утечки топлива.

Об этом сообщает EFE. Судно под флагом Мальты направлялось из порта Альхесирас в Барселону, когда потерпело аварию примерно в 25 морских милях от Ибицы.

Судно Med Emre шло под флаго... Источник: EFE/Naviera YMN Развернуть

Что известно об аварии танкера

Инцидент произошел в ночь на 26 ноября. Танкер-химовоз Med Emre перевозил около 7 тысяч тонн дизельного топлива – примерно 1,2 млн литров.

По информации испанских служб, судно сообщило о чрезвычайной ситуации после того, как в корпусе образовалась пробоина и возник сильный крен. В итоге корабль перевернулся.

Танкер Med Emre не затонул п... Источник: EFE/Mar y Puertos CGT Развернуть

Для спасения экипажа привлекли три вертолета Морской спасательной службы Испании, прибывшие из Пальмы, Валенсии и Таррагоны. В операции также участвовали спасательные суда и торговые корабли, находившиеся поблизости от места аварии.

Всего на борту было 17 человек. Семерых из них доставили на Ибицу. Одного моряка госпитализировали в больницу Can Misses, однако медикам не удалось спасти ему жизнь – из-за полученных тяжелых повреждений он умер. Еще шестеро членов экипажа получили легкие травмы, в том числе переохлаждение. Остальных спасенных доставили в безопасное место.

Судно Med Emre потерпело ава... Источник: MarineTraffic Развернуть

Испания активировала план реагирования на морское загрязнение

Морская администрация сообщила о наличии в море маслянистого пятна с радужным отливом (характерным признаком дизельного топлива), которое простирается на 2,6 мили. Поскольку пятно не увеличивается в размерах, пришли к выводу, что его источником не являются топливные баки на судне. Предполагают, что оно состоит из остатков нефтепродуктов, которые уже находились на борту танкера, а не из веществ, вытекших из резервуаров или груза.

Однако из-за значительного объема топлива на борту аварийного судна испанские власти активировали второй уровень Национального морского плана реагирования на загрязнение. Это позволяет координировать спасательные и природоохранные мероприятия, а также привлекать дополнительные ресурсы для контроля ситуации.

В район аварии направили специализированное судно Clara Campoamor, предназначенное для работы с разливами загрязняющих веществ. Там также находилось спасательное судно Salvamar Talía.

Кроме того, самолет Морской спасательной службы обследовал акваторию с воздуха, чтобы проверить, произошла ли утечка топлива, и оценить ее возможные масштабы.

Министерство экологического перехода Испании дополнительно активировало превентивный план защиты морского побережья от загрязнения. В ведомстве подчеркнули, что эта мера направлена на подготовку к возможной утечке.

Угрожает ли авария экологии Ибицы

Основное беспокойство испанских властей связано с возможным попаданием дизельного топлива в воду. На борту танкера находился значительный объем нефтепродуктов, поэтому даже частичная утечка может создать угрозу для морской среды.

Главная дирекция по чрезвыча... Источник: EFE/Gobierno Islas Baleares Развернуть

По первым результатам обследования, признаков масштабного загрязнения в районе аварии не обнаружили. В то же время ситуацию продолжают контролировать, поскольку риск утечки с поврежденного судна сохраняется.

Испанские службы также задействовали спутниковый мониторинг, чтобы следить за состоянием судна и возможным появлением загрязнения в акватории.

Место аварии находится неподалеку от Ибицы – одного из Балеарских островов в Средиземном море. Поэтому возможная утечка топлива представляет угрозу не только для морской экосистемы, но и для прибрежных территорий, рыболовства и туристической отрасли региона.