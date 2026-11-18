В Румынии произошло землетрясение: подземные толчки почувствовали даже в Украине

В ночь на среду, 18 ноября, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 – такие относят к умеренным. При этом подземные толчки ощущались и в Украине, в частности в Одесской области.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. В сети украинцы из разных регионов делились, что тоже почувствовали землетрясение.

Подземные толчки зафиксировали, в частности, в Одессе и Измаиле, передает "Суспільне". О них также сообщали в Киевской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Землетрясение в Румынии. Источник: emsc-csem.org

Эпицентр землетрясения находился на глубине 140 км, в 13 км к западу от села Нережу. Оно произошло в 02:48 по местному (и украинскому) времени.

По данным Главного центра специального контроля, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, было зафиксировано землетрясение с территории Румынии магнитудой 5,6 (по шкале Рихтера), на глубине 134 км.

"По классификации землетрясений относится к сильно умеренным. Землетрясение ощущалось во многих населенных пунктах на территории Украины с интенсивностью 4-5 баллов (по шкале МСК-64)", – говорится в сообщении.

Землетрясение затронуло не только Украину, но и другие страны, граничащие с Румынией.

Землетрясение затронуло соседние страны. Источник: Android Earthquake Alerts

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