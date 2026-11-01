В Румынии поднимали истребители из-за дронов, незаконно залетевших на ее территорию
О падении каких-либо летател...
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Вечером в субботу, 31 октября, Румыния зафиксировала два беспилотника, которые без разрешения залетели в воздушное пространство страны. Для мониторинга ситуации и реагирования на нарушение в небо подняли четыре истребителя F-16 и вертолет IAR-330 SOCAT.
Из-за инцидента предупреждение об опасности получили жители шести уездов. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.
Когда в Румынии зафиксировали два беспилотника
Вечером 31 октября системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии обнаружили два беспилотных летательных аппарата, которые без разрешения вошли в воздушное пространство страны.
Для мониторинга и управления ситуацией румынская сторона подняла в воздух четыре истребителя F-16, а также вертолет IAR-330 SOCAT.
В каких жудецах объявили предупреждение об опасности
Из-за нарушения воздушного пространства оповещения об опасности получили шесть жудецев Румынии:
- Яссы;
- Нямц;
- Васлуй;
- Ботошани;
- Бакэу;
- Сучава.
Что произошло с беспилотниками
По информации оборонного ведомства, один из двух беспилотников покинул воздушное пространство Румынии. Второй в последний раз наблюдали в районе между жудецами Васлуй и Бакэу.
О падении каких-либо летательных аппаратов не сообщалось.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне румынская разведка заявила ораскрытии диверсионной сети, которую координировала Россия. По данным ведомства, эта группировка несет ответственность за пожар, который произошел в сентябре на промышленном объекте в центральной Румынии вблизи государственного предприятия по производству оружия.
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