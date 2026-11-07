"В Ростове много квартир": Маск после провала на выборах получил поддержку из РФ

Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил американскому миллиардеру переехать в Россию и заявил, что после выборов в США его могут ждать расследования и давление. По его словам, американский предприниматель вложил в кампанию республиканцев около 500 млн долларов, однако кандидаты, которых он поддерживал, потерпели поражение.

Об этом Соловьев заявил во время одного из своих эфиров, комментируя результаты промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоялись 3 ноября. Соответствующий фрагмент выступления опубликовало NEXTA Live.

Российский пропагандист назвал Маска "главным неудачником" выборов.

Приглашение в Ростов

Соловьев заявил, что Маска могут ждать расследования и серьезное давление из-за его участия в предвыборной кампании.

"Главный неудачник – Илон Маск, потому что если Трамп еще два года будет большим начальником и сможет там накладывать вето, то Маск, который вложил полмиллиарда собственных средств в эту кампанию и проиграл именно в том штате, где у него штаб-квартира, напрямую попадает под всевозможные расследования, страшное давление", – заявил пропагандист.

После этого он напрямую обратился к американскому миллиардеру.

"Илон, в Ростове много квартир. Смотри, если что..." – сказал Соловьев.

Он также назвал Маска "человеком с глобальной идеей" и предположил, что предприниматель может искать другое место для реализации своих замыслов, если в США ему не дадут этого сделать.

Позиция Медведева

В то же время заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о Маске совсем иначе. Он назвал американского предпринимателя "участником войны".

По словам Медведева, Маск якобы с самого начала понимал, что Украина будет использовать спутниковую связь Starlink для ударов по целям на территории России.

Результаты выборов

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 3 ноября 2026 года. Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса, опередив республиканцев, представляющих партию президента Дональда Трампа.

Как отмечает Financial Times, Илон Маск потратил на поддержку республиканцев более 470 млн долларов. Однако значительные финансовые вложения не помогли кандидатам, которых поддерживал бизнесмен, одержать победу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Трамп признал, что республиканцы проиграли выборы из-за войны в Иране.