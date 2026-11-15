В Праге десятки тысяч людей вышли на протест против планов правительства Бабиша в отношении государственных СМИ: ожидается рекордная явка. Фото и видео

В Праге (Чехия) в воскресенье, 15 ноября, собралась масштабная демонстрация против скандальной инициативы правительства Андрея Бабиша перевести общественных вещателей на государственное финансирование. Протестующие убеждены, что это уничтожит независимость СМИ.

Как сообщает Reuters, к акции присоединилось необычайно много людей. Организаторы предварительно подсчитали, что явка уже превысила число участников антиправительственного протеста, который в марте этого года собрал более 200 000 человек. Ожидается, что воскресная демонстрация может стать самой многочисленной в Чехии со времен Бархатной революции 1989 года, свергнувшей коммунистический режим.

Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Руки прочь от СМИ" и "Пусть СМИ имеют дело с политиками". Граждане заполнили Летенский парк и даже заблокировали несколько станций метро. Среди выступавших были студенты, солдаты и бывшие диссиденты, подписавшие инициативу "Хартия 77".

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Что не так с правительственным законопроектом

Критики сравнивают эту инициативу с законодательными изменениями в Венгрии, которые принимались во времена премьерства бывшего главы правительства Виктора Орбана и позволили ему создать ряд лояльных власти СМИ.

Оппозиционные партии и общественные активисты также обратили внимание на поспешное принятие первоначального законопроекта посреди ночи в октябре. Протестующие призывают правящую коалицию отказаться от своей идеи.

"Я знаю, что наше Чешское телевидение (государственный общественный телеканал. – Ред.) является гарантией правды и объективности. Если у нас не будет общественного телевидения и радио, то, к сожалению, мы больше ничему не сможем верить", – сказала Reuters 72-летняя пенсионерка Милана Рудольфова.

Чехи вышли на протест. Источник: X (Twitter) @JiriPehe

Микулаш Минар, глава гражданской группы "Миллион мгновений" (Milion Chvilek), организовавшей воскресный протест, указал на угрозу свободе слова. Обращаясь к чешскому правительству, он сказал:

"Покажите, что ваша цель не в том, чтобы взять демократические институты под контроль, и позвольте экспертам предложить настоящие гарантии их независимости от политической власти".

Отметим, что законопроект популистского правительства Бабиша должен отменить ежемесячную плату за домашнее вещание в размере 205 крон (9,26 доллара США), которая сейчас используется для финансирования общественных СМИ. Вместо этого для СМИ предлагается государственное финансирование. Премьер-министр страны утверждает, что правительство лишь выполняет обещание "облегчить финансовое бремя" для людей.

По состоянию на 15 ноября законопроект прошел предварительное голосование и ожидает дальнейшего обсуждения.

Протест в столице Чехии. Источник: Facebook / Milion chvilek pro demokracii

Как писал OBOZ.UA, Палата депутатов парламента Чехии поддержала скандальный документ в первом чтении в ночь на субботу, 24 октября. На следующий день чехи организовали масштабный митинг.