В Португалии полиция задержала 55 человек во время демонстрации в Лиссабоне и разобрала палатки: подробности

Утром 20 октября полиция провела операцию на площадях в Лиссабоне и Порту, где после начала протестов против жилищного кризиса оставались палатки. В столице Португалии во время демонтажа лагеря задержали 55 человек, которые оказывали сопротивление правоохранителям.

Об этом сообщает португальская телерадиокомпания RTP. По данным полиции общественной безопасности (PSP), операция началась в 5:45 утра. Правоохранители объяснили свои действия необходимостью восстановить законность в общественных местах.

Причины операции

Полиция заявила, что меры стали ответом на продолжительные демонстрации, повреждение общественных зданий и установку палаток без соответствующих разрешений. Перед началом демонтажа в Лиссабоне правоохранители предупредили участников акции о необходимости освободить территорию .

Когда полиция прибыла на место, протестующие оказали сопротивление и образовали живую цепь. В результате в столице задержали 55 человек за неповиновение. Муниципальная полиция также изъяла у демонстрантов 228 кемпинговых палаток.

По информации PSP, в ходе операции два человека получили лёгкие травмы. Одному из них медики оказали помощь на месте, другого доставили в больницу.

Ситуация в Порту

В Порту полицейские также прибыли на место протеста и потребовали от участников покинуть территорию. Сначала демонстранты оказывали сопротивление, однако в конце концов выполнили требования правоохранителей. Задержаний в этом городе не было.

Операция была проведена на площади Праса-Д. Педру IV в Лиссабоне и площади Праса-Д. Жуан I в Порту. Полиция заявила, что действия в обоих городах были скоординированными.

Участники акций в Португалии требуют сделать аренду жилья более доступной, увеличить количество социального жилья и принять неотложные меры для преодоления жилищного кризиса. Протесты в стране продолжаются вторую неделю.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 17 октября во Франции прошли массовые протесты из-за удорожания жизни, роста цен на топливо и проблем в государственных службах. В нескольких городах произошли столкновения с полицией, ограбления магазинов и поджоги общественных зданий.