В Польше снова произошло нападение в школе: погибла женщина, есть раненые. Видео

В Польше снова произошло нападение в школе.

8 октября утром в Мазовецком воеводстве Польши в начальной школе 15-летний подросток напал на троих человек – директора, учительницу и уборщицу. В результате нападения 37-летняя уборщица погибла, еще два человека получили ранения.

Злоумышленника задержали и арестовали, им оказался бывший ученик этого учебного заведения. Об этом сообщило издание Polsatnews.

Что известно

Нападение произошло в начальной школе имени Иоанна Павла II в Лещидоле-Новинах, недалеко от Вышкова. Злоумышленником оказался 15-летний подросток, бывший ученик этого учебного заведения.

В результате нападения трое человек получили ранения – директор школы, учительница и уборщица. От полученных травм 37-летняя уборщица скончалась – несмотря на реанимационные меры, спасти ее не удалось.

Сначала сообщалось, что она находится в критическом состоянии, однако позже уточнили, что женщина умерла.

"Несмотря на реанимационные усилия, спасти жизнь 37-летней сотрудницы школы не удалось", – сообщили в полиции.

Директор школы получил поверхностные ранения, сообщается, что ему удалось обезвредить нападавшего. Третью пострадавшую – учительницу – доставили в больницу.

Пресс-секретарь полиции Мазовецкого воеводства, заместитель инспектора Катажина Кухарская, сообщила, что в учебное заведение вошел бывший ученик и ранил трех человек, в том числе директора школы и сотрудницу, исполнявшую обязанности сторожа.

Злоумышленника задержала полиция.

На месте, помимо полиции, находилась также пожарная бригада.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в городе Остроленка (Польша) 19-летний молодой человек устроил резню в техникуме. В результате инцидента ранения получили как минимум восемь человек, в том числе дети. Полиция задержала нападавшего, который, как выяснилось, учился в этом учебном заведении.