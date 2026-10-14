В Польше обнаружили останки десятков украинцев, погибших в результате нападения Армии Крайовой в 1944 году

В Польше украинская поисковая экспедиция обнаружила останки около 30 человек, погибших в результате нападения подразделений Армии Крайовой и крестьянских батальонов в марте 1944 года. Захоронения обнаружили на территории православного кладбища в селе Ласков Люблинского воеводства.

Об этом в Facebook сообщил Украинский институт национальной памяти. Исследователи обнаружили как единичные, так и групповые захоронения, а предварительные результаты поисков подтверждают свидетельства бывших жителей села, которым удалось спастись во время трагических событий.

Что известно о поисковых работах

Исследования проводятся по заказу Украинского института национальной памяти. За их организацию отвечает коммунальное предприятие "Доля", которое 31 августа 2026 года получило официальное разрешение польской стороны на проведение работ.

В Польше найдены останки десятков украинцев. Источник: Facebook/Украинский институт национальной памяти Развернуть

Председатель УИНП Александр Алфёров подчеркнул важность должного почтения памяти всех погибших, независимо от их национальности и происхождения. Он также поблагодарил Польшу за возможность проведения исследований.

"Наша общая задача — обеспечить достойное почтение памяти всех погибших, независимо от их происхождения и национальности. Ведь настоящее примирение начинается с уважения к памяти каждого, признания боли другой стороны и общего стремления к взаимопониманию", — отметил Алфёров.

В Польше обнаружили останки... Источник: Facebook/Украинский институт национальной памяти Развернуть

Руководитель КП "Доля" Святослав Шеремета сообщил, что результаты экспедиции совпадают с воспоминаниями людей, переживших нападение на Ласков. По его словам, поиски мест захоронений будут продолжены, после чего планируется провести эксгумацию и перезахоронение погибших.

"Мы планируем продолжить поиск мест захоронений, а на следующем этапе провести эксгумационные исследования, перезахоронить погибших и достойно почтить их память", — подчеркнул он.

В Польше нашли останки десятков украинцев. Источник: Facebook/Украинский институт национальной памяти Развернуть

Нынешние исследования проводятся в рамках договоренностей Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойного захоронения. Это уже вторая украинская поисковая экспедиция в Польше после длительного перерыва. Первая состоялась осенью 2025 года в селе Юречкова на основании официального разрешения польских властей. До этого последние подобные поиски, в ходе которых были обнаружены человеческие останки, проводились в 2016 году.

В Польше обнаружили останки... Источник: Facebook/Украинский институт национальной памяти Развернуть

Сколько украинцев погибло в Ласкове в 1944 году

Массовое убийство украинского населения села Ласков произошло 10 марта 1944 года. По разным историческим данным, тогда погибло более 300 человек.

В ходе совместных исследований украинским и польским историкам и экспертам удалось установить данные о 327 жителях села, погибших в 1944 году. В то же время некоторые исследователи оценивают число жертв примерно в 350 человек.

Окончательное число погибших пока не установлено. Уточнить его могут дальнейшие исторические исследования и поисковые работы.

В Польше нашли останки десятков украинцев. Источник: Facebook/Украинский институт национальной памяти Развернуть

Напомним, что на Волыни в ходе эксгумационных работ в местах захоронения жертв событий 1943 года были обнаружены останки не менее 38 человек. Польские и украинские специалисты также нашли личные вещи погибших, в частности обручальные кольца, пуговицы, нательные крестики и небольшие иконы.

Как писал OBOZ.UA, в августе 2026 года Украина и Польша согласовали дальнейшие шаги по поисково-эксгумационным работам, связанным с Волынской трагедией. Польская сторона передала перечень мест в Украине, где планируется провести дальнейшие исследования.