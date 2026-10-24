В Польше заявили о стремлении разместить у себя ядерное оружие США и Франции

Польша рассчитывает существенно укрепить военное сотрудничество с ключевыми партнерами по НАТО и усилить свой потенциал ядерного сдерживания. В частности, Варшава стремится стать участницей американской программы ядерного сотрудничества Nuclear Sharing.

Также поляки одновременно ведут переговоры о расширении взаимодействия в ядерной сфере с Францией. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в беседе с журналистами WNP.

База США за 15 миллиардов злотых

По его словам, участие в программе с США не исключает налаживания союзнических отношений с Парижем, а сама страна намерена постепенно наращивать свои обязательства по ядерному сдерживанию. Конкретные сроки решений министр не назвал, отметив необходимость дополнительных консультаций с союзниками.

Параллельно Варшава готовится к масштабному расширению традиционного американского военного присутствия. Строительство постоянной военной базы США в Польше может обойтись примерно в 15 миллиардов злотых (около 3,8 млрд долларов США). В настоящее время рассматриваются четыре возможные локации для размещения объекта – все они расположены к западу от реки Вислы.

Беспилотники, ИИ и локализация производства

Помимо ядерного сдерживания и размещения войск США, глава польского оборонного ведомства затронул ключевые направления развития национального военно-промышленного комплекса.

Польша активно продвигает перенос производства современных вооружений на свою территорию, планирует наращивать экспорт польского оружия, а также делает особую ставку на стратегические инвестиции в сферы беспилотных систем и искусственного интеллекта.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Пекином о сокращении ядерных арсеналов вплоть до полной денуклеаризации. По его словам, он хотел бы достичь соответствующей договоренности, но это "сложное дело".

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания и Франция впервые провели совместные ядерные учения. Они состоялись на фоне обострения отношений с Россией и роста угроз с ее стороны.