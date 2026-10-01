В Польше задержали украинского подростка, который искал в интернете инструкции по совершению теракта

В Варшаве правоохранители установили личность 15-летнего гражданина Украины, который искал в интернете информацию о подготовке теракта в торговом центре и способах убийства полицейского. После задержания дело передали в суд, который определил для подростка меру пресечения в виде пребывания в молодежном воспитательном центре.

Об этом сообщило польское издание RMF24. К расследованию были привлечены специализированные подразделения полиции и эксперты криминалистической лаборатории.

Правоохранители районного управления получили информацию о подозрительной активности подростка в интернете. Он искал инструкции по совершению террористического нападения в торговом центре, а также информацию о способах лишения жизни сотрудника полиции.

Розслідування. Источник: Поліція Жоліборжа.

После получения сообщения правоохранители приступили к установлению личности, которая осуществляла такие поисковые запросы.

К делу были привлечены сотрудники подразделения по вопросам социальной профилактики, несовершеннолетних и правонарушений, а также специалисты по противодействию террористическим актам и убийствам и эксперты криминалистической лаборатории Главного управления полиции Варшавы.

В результате совместных действий правоохранители установили личность 15-летнего гражданина Украины и его место жительства. В ходе обыска были изъяты ноутбук и мобильный телефон. Устройства передали экспертам для проведения компьютерно-технических исследований.

После задержания подростка доставили в районный суд Варшава-Жолибож. Суд постановил поместить его в молодежный воспитательный центр на три месяца.

Дальнейшую судьбу несовершеннолетнего определит семейный суд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше суд избрал меру пресечения в виде временного ареста для 31-летнего гражданина Украины Игоря М., которого подозревают в нападении с ножом на территории монастыря в Ярославе. Мужчина проведёт под стражей не менее трёх месяцев, однако из-за состояния здоровья арест он будет отбывать в больнице.

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