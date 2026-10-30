В Польше задержали россиянина, который фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру: что известно. Фото

В городе Свидница (Польша) поймали 55-летнего гражданина Российской Федерации, который фотографировал проезжавшие мимо поезда и железнодорожную инфраструктуру. Его подозревают в работе на иностранную разведывательную службу.

Полиция РП 30 октября на официальном сайте сообщила, что снимки, сделанные мужчиной, могут быть использованы против госбезопасности. На цифровых устройствах, изъятых при задержании, копы обнаружили сотни тысяч файлов на похожую тематику, сделанных не только в Польше, но и в других странах.

Очевидно, фигурант давно занимался фотодокументированием важных коммуникационных, производственных объектов и других локаций.

Россиянина удалось задержать во время патрулирования в Свиднице, когда в городе проходил футбольный матч. Полицейские заметили, что мужчина сидел в Volkswagen, припаркованном возле железнодорожного переезда. Заметив правоохранителей, водитель быстро сдал назад и уехал. Полицейские продолжили движение в том же направлении и снова заметили тот же автомобиль возле железнодорожного виадука.

Мужчина стоял рядом с машиной и занервничал, увидев офицеров. Он попытался быстро вернуться к автомобилю. Полицейские вмешались. Они обнаружили, что гражданин РФ перевозил профессиональное фотооборудование, на котором были кадры поездов и железнодорожной инфраструктуры.

Россиянин попался на фотогра... Источник: dolnoslaska.policja.gov.pl Развернуть

У подозреваемого изъяли электронное и фотооборудование, мобильные телефоны, ноутбуки, портативные и внешние накопители большой емкости, а также несколько различных документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 30 октября россиянину избрали меру пресечения. Следующие три месяца он проведет под стражей.

В Польше сообщили о начале расследования. Источник: dolnoslaska.policja.gov.pl

"Тот факт, что нам удалось задержать и арестовать гражданина России, довольно необычен. Все эти действия всегда сопровождались разведкой, и всегда присутствовали люди, которые фотографировали различные объекты", – сказал в утреннем интервью RMF FM координатор спецслужб РП Томаш Семоняк.

Это доказывает, что Россия планирует, готовит и осуществляет гибридную и диверсионную деятельность, добавил он.

Свидница (РП) на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Задержание россиянина. Источник: dolnoslaska.policja.gov.pl

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