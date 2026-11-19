В Польше задержали двух украинцев за надписи "Слава УПА!" на памятниках: действовали в сотрудничестве с российской разведкой

В Польше задержали двух граждан Украины, причастных к нанесению надписей "Слава УПА!" на трех памятниках в Познани. Прокуратура подтвердила, что они действовали по заданию российских спецслужб.

Об этом сообщает RMF24. Следствие расценивает нанесение надписей как диверсию, направленную на разжигание ненависти между польским и украинским народами.

Надписи появились на трех памятниках в Познани

В начале ноября надписи "SLAWA UPA" обнаружили на трех памятниках в Познани: Армии Познани, воинам 2-й армии Войска Польского и героям на Цитадели.

По версии следствия, автором надписей был гражданин Украины Дмитрий Я. За выполнение этого задания он получил 1000 злотых.

Прокуратура квалифицирует его действия как диверсию, совершенную в интересах российских спецслужб. Целью надписей было разжигание вражды между поляками и украинцами.

Второй задержанный привлек исполнителя

Другой гражданин Украины, Никита С. сам не наносил надписи на памятники. Он склонил своего земляка к противоправным действиям. Ему также предъявили обвинение в связи с этим делом.

Следствие утверждает, что он действовал под руководством разведки Российской Федерации и руководствовался финансовыми мотивами. За привлечение исполнителя мужчина получил 500 долларов.

Суд не взял подозреваемых под стражу

Обоих украинцев задержали в Познани. Прокуратура ходатайствовала об их временном аресте, однако суд не удовлетворил эти ходатайства.

Сейчас мужчины находятся под полицейским надзором. Им запретили покидать Польшу и контактировать друг с другом.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовила диверсию в Польше с многочисленными жертвами и намеревалась обвинить Украину в гибели большого числа людей. Польские спецслужбы предотвратили кровавую российскую провокацию на польско-российской границе, которую Москва планировала осуществить в конце октября – начале ноября.