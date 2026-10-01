В Польше в штаб военной полиции направили загадочную посылку: после ее открытия пострадали три человека

В Польше 30 сентября в штабе военной полиции в Нова-Дембе произошел опасный инцидент. Неизвестный отправил таинственную посылку, после вскрытия которой три человека пострадали.

Сотрудники ведомства, контактировавшие с неизвестным веществом, были госпитализированы. Об этом сообщает RMF24.

Подробности инцидента

В отделение военной полиции в Новой Дебе пришла посылка в конверте из Германии. Открыв ее, выяснилось, что внутри находится открытка. По предварительной информации, никакого явного содержимого из конверта не высыпалось.

Тем не менее, после вскрытия посылки двум полицейским и одному гражданскому лицу, находившимся в комнате, стало плохо. У них появились раздражения кожи на лице и руках. Также были изолированы четверо полицейских, у которых не было симптомов.

Превентивная эвакуация

После вскрытия посылки из соседнего здания были эвакуированы 133 человека. На месте работали группы химической помощи. Об инциденте в Нова-Дембе были проинформированы Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки .

Как сообщило Министерство национальной обороны, экспертиза груза, отправленного в одно из воинских подразделений Подкарпатского воеводства, исключила наличие химических, биологических и радиологических агентов.

Также позже появилась информация, что трое пострадавших были выписаны из больницы после обследования. Анализы не выявили признаков отравления. Разбирательство по данному делу ведет окружная прокуратура города Жешув.

Немецкий след и гибридная война

По информации польского издания Tygodnik Nadwiślański, посылка была отправлена ​​из Германии. На открытке внутри было написано "Привет из Гамбурга". Военная полиция ограничилась кратким заявлением по этому поводу, опубликованным после того, как об этом стало известно медиа.

Делом о посылке, помимо прокуратуры и Военной жандармерии, занимаются также Служба военной контрразведки и Агентство внутренней безопасности. По информации польских медиа, картина происходящего, вырисовывающаяся из всплывающих подробностей, практически исключает глупую шутку. Это в свою очередь означае, что в Новой Дембе мог иметь место акт саботажа, являющийся элементом гибридной войны против Польши и НАТО.

Напомним, Польша не намерена бойкотировать саммит G20 из-за решения президента США Дональда Трампа пригласить на него российского диктатора. Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Варшава будет принимать участие во встрече глав МИД G20 в Атланте независимо от того, прибудут ли туда представители России.

Как сообщал OBOZ.UA, Варшава предложила Вашингтону финансовые стимулы для ускорения переговоров о создании постоянной американской военной базы на территории Польши. Варшава выразила готовность полностью взять на себя расходы по обеспечению американского контингента.