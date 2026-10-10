В Польше начались массовые задержания после нападений в школах: полиция сделала заявление

В Польше в рамках общенациональных мер по обеспечению безопасности детей, молодежи и сотрудников образовательных учреждений задержали 76 человек. Полиция также сообщила о проверке около 50 тысяч учреждений по всей стране.

Об этом сообщила польская полиция в социальной сети X. По состоянию на 06:00 было зарегистрировано 231 инцидент, по которым проводятся проверки и процессуальные действия.

Мероприятия проходят на территории всей Польши. Правоохранители проверяют сообщения о возможных противоправных действиях и устанавливают обстоятельства зарегистрированных инцидентов.

Сообщение полиции Польши. Источник: Х.

Работа не ограничивается расследованием уже зафиксированных случаев. Правоохранители круглосуточно следят за активностью в интернете и реагируют на каждое сообщение, которое может свидетельствовать об угрозе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 октября утром в Мазовецком воеводстве Польши в начальной школе 15-летний подросток напал на троих человек — директора, учительницу и уборщицу. В результате нападения 37-летняя уборщица погибла, ещё два человека получили ранения.

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