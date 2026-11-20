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В Польше во время атаки РФ на Украину слышали взрыв: предполагают, что могла упасть ракета. Видео
В Польше во время атаки РФ н...
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Во время массированной воздушной атаки на Украину одна из российских ракет залетела в Польшу. Она могла взорваться в 45 км от границы – возле города Хмилек, момент взрыва зафиксировали камеры наблюдения.
На место вероятного падения ракеты направились военные и экстренные службы. Об этом сообщает польское издание Fakt.
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