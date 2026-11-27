В Польше опубликовали отчет экспертов о катастрофе под Смоленском: какие причины назвали

В Польше опубликовали выводы международной группы экспертов о причинах авиакатастрофы под Смоленском, в которой 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой. Специалисты пришли к выводу, что трагедию вызвал ряд событий во время захода самолета на посадку, в частности нестабильное снижение, неправильная оценка высоты и запоздалое решение прекратить посадку. Среди факторов, способствовавших трагедии, названы действия российских авиадиспетчеров.

Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на выводы международной группы экспертов, которые 27 ноября представила Национальная прокуратура Польши. В отчете также отмечено, что катастрофа не была следствием взрыва или технической неисправности самолета.

Как устанавливали причины катастрофы

Выводы представил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши прокурор Пшемыслав Новак. Речь идет о комплексной экспертизе международной междисциплинарной группы, в которую вошли более 20 специалистов.

Группу создали еще в 2019 году, при предыдущем правительстве партии "Право и справедливость" (PiS). Работа над экспертным заключением длилась пять лет: основной документ подготовили в августе 2024 года.

После перевода польские прокуроры сочли его неполным и недостаточно понятным и направили экспертам 66 вопросов. В мае 2026 года специалисты предоставили дополнительное заключение. После его анализа прокуратура признала, что весь комплекс экспертных материалов является полным и понятным.

При этом Новак подчеркнул, что представленные результаты – это выводы и оценки экспертов, а не окончательная позиция прокуратуры. Их учтут в ходе дальнейшего расследования.

Какие причины катастрофы назвали эксперты

По выводам международной группы, непосредственной причиной катастрофы стала цепочка событий во время заключительного захода на посадку самолета Ту-154М в аэропорту Смоленск-Северный.

Эксперты выделили четыре основных обстоятельства:

нестабильный заход на посадку;

неправильная оценка экипажем фактической высоты самолета;

продолжение снижения ниже минимально допустимой высоты, несмотря на отсутствие условий для безопасной посадки;

слишком позднее решение прекратить посадку и уйти на второй круг.

При заходе на посадку самолет снижался слишком быстро, а аэродром окутывал густой туман. Экипаж не имел визуального контакта с взлетно-посадочной полосой, однако продолжал снижение.

На финальном этапе полета система TAWS, предупреждающая об опасном приближении к земле, неоднократно подавала сигналы об угрозе столкновения.

По данным экспертов, в 10:40:51 по местному времени в Смоленске – примерно за 15 секунд до столкновения с землей – командир экипажа принял решение прервать заход на посадку и уйти на второй круг. Однако признаки начала выполнения этого маневра появились лишь через несколько секунд.

Примерно в 10:41 самолет на скорости около 270 км/ч задел березу левым крылом. Внешняя часть крыла отделилась, после чего самолет резко накренился влево и начал вращаться вокруг продольной оси. Затем он столкнулся с другими препятствиями, а через несколько секунд в перевернутом положении упал на землю перед взлетно-посадочной полосой.

Что установили в отношении высотомера

Отдельно эксперты исследовали изменение настроек барометрического высотомера на борту самолета. По словам представителя прокуратуры, после этого изменения экипаж утратил правильное представление о фактической высоте воздушного судна.

Настройки изменили примерно за 54 секунды до катастрофы – почти через три секунды после первого предупредительного сигнала системы TAWS.

Одна из гипотез экспертов заключается в том, что показания могли изменить, чтобы система TAWS некоторое время не выдавала предупреждение "Terrain Ahead" – сигнал об опасном приближении к земле. При этом причины изменения настроек остаются неизвестными.

Новак отметил, что личность человека, изменившего показания высотомера, пока официально не установили, хотя, по его словам, с очень высокой вероятностью известно, кто это сделал.

Какие факторы способствовали трагедии

Помимо непосредственной последовательности событий, эксперты определили четыре фактора, которые могли способствовать катастрофе. Они не ранжировали их по степени влияния.

Среди них:

Действия российских авиадиспетчеров в Смоленске. Их работу включили в перечень обстоятельств, которые способствовали трагедии.

Функционирование 36-го специального авиационно-транспортного полка, отвечавшего за организацию полета.

Выбор аэродрома Смоленск-Северный для посадки.

Несоблюдение правил стерильной кабины пилотов и ненадлежащее взаимодействие экипажа.

Отдельное внимание эксперты уделили присутствию посторонних людей в кабине пилотов. Анализ записей бортового самописца показал, что туда заходили пассажиры, не входившие в состав экипажа, и разговаривали с пилотами.

Специалисты установили личность одного из пассажиров, который трижды заходил в кабину. Его голос в последний раз зафиксировали примерно в 10:30 – за 11 минут до катастрофы. На записях также есть голоса других людей, которых не удалось однозначно идентифицировать.

По оценке экспертов, разговоры, не связанные с управлением самолетом, отвлекали внимание членов экипажа и могли способствовать катастрофе.

В то же время специалисты не нашли доказательств того, что в кабине находились президент Польши Лех Качиньский или тогдашний командующий ВВС Польши генерал Анджей Бласик.

Эксперты не обнаружили признаков взрыва

По результатам комплексного исследования специалисты отвергли версии о технической неисправности самолета или взрыве как причине катастрофы.

Эксперты анализировали подготовку и организацию полета, квалификацию и действия экипажа, техническое состояние Ту-154М, записи бортовых самописцев, погодные условия, состояние аэродрома, работу российских диспетчеров, а также повреждения конструкции самолета и результаты физико-химических исследований.

По заключению специалистов, характер событий соответствует механизму авиационной катастрофы типа CFIT (Controlled Flight Into Terrain) – неконтролируемого столкновения с землей технически исправного самолета, находящегося под управлением экипажа.

В результате катастрофы 10 апреля 2010 года погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский с женой Марией, члены польской делегации и экипаж.

Представитель Национальной прокуратуры Польши отдельно подчеркнул: в настоящее время ничто не указывает на то, что причиной трагедии были покушение или диверсия.