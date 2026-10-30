В Польше массовые протесты: оппозиция заявила о перевороте, Навроцкий срочно возвращается из-за границы

В Варшаве 30 октября разгорелся конфликт вокруг Конституционного трибунала, в который оказались вовлечены полиция, представители власти и оппозиции. После решения об отстранении главы учреждения Богдана Свенчковского у здания начали собираться политики и сторонники оппозиции. Президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и объявил о срочном возвращении в страну.

Хронику событий 30 октября публикует OBOZ.UA.

Польские журналисты сообщают о прибытии политиков к зданию трибунала, действиях правоохранителей, заявлениях представителей различных политических сил и решении относительно руководства судебного учреждения.

Полиция прибыла к трибуналу

Около 18:00 появилась информация о действиях полиции возле Конституционного трибунала в Варшаве. Правоохранители объяснили, что прибыли после обращения судьи Анны Корвин-Петрувской, которая сообщила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка.

В полиции заявили, что перед зданием произошли инциденты, в частности неизвестные бросали опасные предметы в правоохранителей. Целью действий назвали обеспечение безопасности людей и восстановление общественного порядка.

Правоохранители прибыли посл... Источник: rmf24.pl Развернуть

Правоохранители отдельно подчеркнули, что не входили в помещение Конституционного трибунала и не проводили действий по его охране. Их присутствие касалось прилегающей территории.

Смена руководства

Примерно в 18:00 на сайте Конституционного трибунала появилась информация о временном отстранении его председателя Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоша Соханского от исполнения служебных обязанностей.

Распоряжение издала судья Анна Корвин-Петровская, имеющая наибольший судейский стаж. Ее решение предусматривает перерыв в исполнении обязанностей обоих должностных лиц сроком до одного месяца.

Правоохранители прибыли посл... Источник: rmf24.pl Развернуть

Среди причин назвали препятствование созыву общего собрания судей, недопуск к работе судей, избранных нынешним парламентом, а также нарушения при формировании составов, рассматривающих дела.

В сообщениях об отстранении Свенчковского и Соханьского сослались на статью 130 Закона об устройстве общих судов Польши. Она предусматривает возможность временного отстранения судьи от исполнения служебных обязанностей при определенных обстоятельствах.

Согласно этой норме, перерыв может длиться до принятия решения дисциплинарным судом, но не более одного месяца.

Навроцкий возвращается

19:09. Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что прерывает поездку в Сенегал из-за ситуации вокруг Конституционного трибунала.

"В такой момент президент должен быть в Польше. Прерываю полет в Сенегал. Возвращаюсь", – написал он в социальной сети X.

Кароль Навроцкий сообщил, чт... Источник: x.com/NawrockiKn Развернуть

После возвращения в страну Навроцкий должен встретиться с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским. Об этом сообщил глава президентской канцелярии Павел Шефернакер.

Заявление Качиньского

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский прибыл к зданию Конституционного трибунала. Он назвал происходящее нападением на учреждение и обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом использовать все свои полномочия, чтобы остановить происходящее.

Качиньский заявил, что действия вокруг трибунала необходимо прекратить. У здания также начали собираться другие представители оппозиции.

Сенатор от "Гражданской коалиции" и бывший вице-маршалок Сената Габриэла Моравская-Станецка прокомментировала ситуацию вокруг Богдана Свенчковского.

Она заявила, что Польше нужен Конституционный трибунал, который полноценно работает, а не находится под единоличным контролем его председателя.

Причины отстранения

19:29. Судья Конституционного трибунала Славомир Патыра опубликовал перечень причин, по которым было принято решение в отношении Свенчковского и Соханьского.

Среди них – препятствование созыву общего собрания судей для утверждения проекта бюджета трибунала на 2027 год, назначение составов суда вопреки законодательству и недопуск к работе судей, избранных парламентом в 2026 году.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил правительство в покушении на конституционный порядок. Он заявил о незаконном использовании полиции для установления контроля над Конституционным трибуналом и призвал граждан к решительному сопротивлению действиям властей.

Состав судей

19:33. Польские журналисты сообщили, что большинство судей Конституционного трибунала сейчас составляют лица, избранные парламентом нынешнего созыва.

Часть из них принесла присягу в присутствии маршала Сейма Влодзимежа Чажастого, но без участия президента Кароля Навроцкого. Из-за этого Богдан Свенчковский не допускал их к исполнению обязанностей.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направляется к Конституционному трибуналу из-за действий правоохранителей вокруг учреждения.

В публикации в X он заявил, что не согласен с силовыми методами, которые, по его словам, использует правительство Дональда Туска. Моравецкий также сообщил, что у здания уже находятся депутаты, к которым присоединяются другие парламентарии.

Заявление Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию вокруг Конституционного трибунала. Он заявил, что восстановление верховенства права является обязанностью его правительства.

"После лет беззакония со стороны партии "Право и справедливость" это сложный, иногда болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет", – написал Туск в социальной сети X.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Источник: x.com/donaldtusk

Заявление судьи

19:45. Судья Конституционного трибунала Бартош Соханьский заявил, что не понимает оснований для вмешательства в работу учреждения. Он сообщил, что получил телефонный звонок от Анны Корвин-Петровской, которая сказала, что берет на себя руководство трибуналом.

Соханьский также назвал ситуацию попыткой государственного переворота и заявил, что не знает законодательных норм, которые позволяли бы таким образом вмешиваться в независимость суда и судей.

Вице-маршалок Сейма Марцин Хорала также раскритиковал действия правительства. В социальной сети X он заявил, что силовая атака на Конституционный трибунал не имеет ничего общего с верховенством права, а власти избрали путь хаоса и беззакония.

Позиция полиции

19:52. Столичная полиция повторно заявила, что не проводит никаких операций внутри Конституционного трибунала.

Правоохранители прибыли посл... Источник: rmf24.pl Развернуть

Правоохранители объяснили, что судья обратилась к ним с просьбой обеспечить безопасность на прилегающей территории. В сообщении подчеркнули, что действия полиции ограничиваются внешней территорией учреждения и общедоступной аллеей Шуха.

Польские журналисты сообщили, что основанием для временного отстранения Свенчковского и Соханского стала статья 130 Закона об устройстве общих судов.

Согласно этой норме, если характер действий судьи угрожает авторитету суда или интересам правосудия, уполномоченный орган может временно приостановить исполнение им служебных обязанностей на срок до одного месяца.

В то же время юристы продолжают дискутировать о возможности применения этой нормы к судьям Конституционного трибунала.

Маршалек Сената Польши Малгожата Кидава-Блоньска также высказалась о конфликте. Она заявила о необходимости независимого Конституционного трибунала в интересах польского общества.Уверенность высокая: должность и имя переданы на русском, "трибунал" соответствует контексту; границы и в исходной фразе обозначали имя и пунктуацию, но в переводе они отсутствуют, что нарушает контракт.

Новое заседание

20:01. По информации издания Onet, общее собрание судей Конституционного трибунала планируют созвать 3 ноября. Уверенность высокая: Onet сохранено в латинском написании; числовые значения и границы и должны быть сохранены, но не включены.

Во время заседания судьи должны рассмотреть вопрос утверждения бюджета учреждения. Анна Корвин-Петровская подтвердила эту информацию в эфире TVP Info и заявила, что всех судей уведомят о заседании. Уверенность высокая: названия TVP Info сохранены без изменений.

Анна Корвин-Петровская подтвердила, что именно она издала распоряжение о временном отстранении Богдана Свенчковского и Бартоша Соханского. Уверенность высокая.

В эфире TVP Info она объяснила, что решение приняли из-за невозможности обеспечить надлежащее руководство трибуналом при прежней системе управления. Уверенность высокая: границы и в переводе не включены, что нарушает контракт.

Вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский поддержал изменения в руководстве Конституционного трибунала.

Он заявил, что учреждение возвращается под контроль общества, а Конституцию Польши необходимо уважать. Также политик написал, что пришло время прекратить нарушения законодательства.

Оценка юриста

Профессор конституционного права Марчин Матчак раскритиковал действия вокруг Конституционного трибунала. По его мнению, события могут негативно повлиять на работу учреждения и состояние верховенства права в Польше в течение следующих десятилетий.

Он также поставил под сомнение правовые основания для отстранения председателя трибунала административным распоряжением.

Пресс-секретарь по вопросам дисциплинарной ответственности партии "Право и справедливость" Кароль Карский в эфире TVN24 назвал происходящее государственным переворотом.

Он заявил, что не ожидал увидеть в своей стране ситуацию, когда исполнительная власть с помощью полиции берет под контроль высший орган судебной системы.

Свєнчковского не пустили

20:25. Богдан Свенчковский прибыл к зданию Конституционного трибунала и попытался попасть внутрь. Однако, по информации Onet, после разговора с полицией ему не удалось пройти в помещение.

Лидер польской партии "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак также отправился к Конституционному трибуналу.

По информации пресс-службы политической силы, его прибытие ожидалось примерно в 21:00.

Реакция Дуды

Бывший президент Польши Анджей Дуда резко раскритиковал действия правительства Дональда Туска.

В социальной сети X он назвал представителей власти "бандитской шпаной" и обвинил их в нападении на конституционный орган государства.

Заявление Вуйцика

20:41. Бывший заместитель министра юстиции, депутат партии "Право и справедливость" Михал Вуйцик заявил в эфире Polsat News, что Дональд Туск понесет уголовную ответственность за события вокруг Конституционного трибунала.

Он назвал ситуацию нападением на государственное учреждение.

У здания Конституционного трибунала продолжалась акция протеста. Среди присутствующих были Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий, бывшая председатель трибунала Юлия Пшилембская и Богдан Свенчковский.

Участники собрались, чтобы дождаться возвращения президента Кароля Навроцкого.

Встреча президента

Руководитель президентской канцелярии Павел Шефернакер сообщил, что после возвращения в Польшу Кароль Навроцкий встретится с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским.

20:47. У здания Конституционного трибунала продолжались попытки прорвать ограждение. Ранее неизвестные повредили защитный механизм на калитке.

Противостояние продолжается

Польское издание Rzeczpospolita сообщило о продолжении попыток проникнуть за ограду Конституционного трибунала. Полиция оставалась на месте и следила за ситуацией.

На фоне происходящего оппозиция продолжала обвинять правительство в государственном перевороте, тогда как представители правящей коалиции настаивали на законности своих действий.

Опрос поляков

Отдельно Rzeczpospolita напомнила результаты опроса, проведенного институтом IBRiS 16–17 октября.

Согласно его результатам, 32,7% поляков считают, что в конфликте вокруг Конституционного трибунала не правы ни президент Кароль Навроцкий, ни премьер-министр Дональд Туск. Это самая многочисленная группа среди опрошенных.

Посол Польши в Китае подал в отставку

Посол Польши в Китае Якуб Кумох объявил об отставке на фоне событий вокруг Конституционного трибунала. О своем решении дипломат сообщил в публикации на платформе X.

"В связи с событиями в стране я решил, что больше не могу исполнять обязанности посла Республики Польша. Сегодня я подал в отставку и прошение об отзыве", – написал Кумох.

На его заявление отреагировал руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач. Он связал решение дипломата с действиями правительства Дональда Туска и силовым вмешательством в работу Конституционного трибунала.

Пшидач назвал отставку проявлением мужества и ответственности за польскую демократию и международный имидж страны. Также он напомнил, что Кумох – опытный дипломат, который ранее занимал должности посла Польши в Швейцарии и Турции, а также руководителя Бюро международной политики при президенте.

Ранее OBOZ.UA писал о таком: Навроцкий хочет стать польским Трампом, или Как правые готовят захват всей власти в Польше.