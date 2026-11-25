В Южной Африке осудили гражданина Зимбабве, завербовавшегося воевать на стороне России против Украины

24-летнего гражданина Зимбабве Тафадзву Ситоле осудили в Южной Африке за попытку присоединиться к российской армии для участия в войне против Украины. Мужчина признал вину в нарушении закона, запрещающего гражданам страны воевать или помогать иностранным военным формированиям. Суд назначил ему пять лет условного наказания и обязал вернуться в Зимбабве.

Об этом сообщает Bloomberg. Приговор вынес магистратский суд Кемптон-Парка во вторник, 24 ноября. Ситоле задержали 8 ноября в главном аэропорту Йоханнесбурга, когда он направлялся в Россию. Поскольку мужчина находился на территории Южной Африки, его дело подпало под местную юрисдикцию.

Вербовка африканцев

Ситоле учился на третьем курсе Африканского университета в Зимбабве. Согласно материалам обвинения, он самостоятельно подал онлайн-заявку на вступление в российскую армию. После этого с ним связалась вербовщица, назвавшаяся Альбиной и организовавшая поездку.

В судебном соглашении указано, что мужчина согласился служить в вооруженных силах Российской Федерации за денежное вознаграждение.

Южная Африка пытается остановить использование своей территории для вербовки иностранцев на войну. Власти уже предупреждали граждан страны об опасности таких предложений, задержали предполагаемого вербовщика и усиливают меры против использования Йоханнесбурга как транзитного пункта для поездок в Россию.

Рост числа наемников

По данным украинской разведки, число граждан Зимбабве, завербованных в российскую армию, резко выросло. За первые девять месяцев текущего года их насчитали 530, тогда как за весь предыдущий год – всего 30.

Директор департамента Африки и региональных африканских организаций Министерства иностранных дел Украины Любовь Абравитова назвала противодействие вербовке общим интересом Украины и африканских государств.

Она приветствовала шаги Кении, Южной Африки, Ганы и других стран, которые задерживают вербовщиков и вводят наказание за наемничество. По ее словам, речь прежде всего идет о защите жизни молодых африканцев и суверенитета государств континента.

Ситоле был одним из девяти граждан Зимбабве, задержанных в Йоханнесбурге при подготовке к поездке в Россию. Остальные задержанные продолжают переговоры о сделках со следствием или пытаются добиться освобождения под залог.

Потери среди иностранцев

Россия активно ищет иностранцев для пополнения личного состава своей армии, которая несет значительные потери в войне против Украины.

По данным Bloomberg, не менее 460 граждан африканских стран погибли, воюя на стороне России. Среди них – 21 гражданин Зимбабве.

Издание ссылается на конфиденциальные данные Росстата, полученные из более чем 11 миллионов записей о смерти. Они содержат информацию о месте рождения, гражданстве и месте смерти людей.

Эти материалы получили белорусская оппозиционная группа Cyber Partisans и украинская хакерская группировка Silent Crow. Позже данные передали Bloomberg и нескольким другим СМИ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Нигере российские наемники помогли хунте подавить военный мятеж на авиабазе.