В Перу открыли самую высокую в мире статую Папы Римского: кто удостоился такой чести. Фото

В Кальяо, неподалеку от столицы Перу Лимы, власти города официально открыли 14-метровую статую Папы Римского Льва XIV. Монумент установили на побережье Тихого океана накануне прибытия главы Католической церкви в Перу.

Скульпторы создали памятник всего за 45 дней. Местный муниципалитет, как сообщает Reuters, назвал творение самой высокой в мире скульптурой нынешнего понтифика.

Создали даже родинку

Торжественное открытие памятника состоялось в приморском парке Кальяо. На церемонию собрались сотни местных жителей. Во время открытия скульптуры выступал молодежный хор.

Памятник изображает Льва XIV в белом папском облачении с распростертыми руками. Общая высота сооружения составляет 14 метров. То есть сама скульптура достигает 10 метров, но ее постамент имеет еще четыре.

Новая статуя Папы в Перу. Источник: GS World/Facebook

Работа выполнена из стали, стекловолокна и смолы. Конструкцию доставили к месту установки несколькими частями на грузовиках, после чего собрали с помощью кранов. Весь процесс от создания скульптуры до установки занял всего 45 дней.

Новая статуя Папы в Перу. Источник: GS World/Facebook

Это – работа перуанских художников Рафаэля Гутьерреса и Дейви Вонга (конечно, они работали не вдвоем, а "вместе с командой"). По словам авторов, они работали по "большим фотографиям" понтифика, поэтому воспроизвели даже небольшую родинку над верхней губой Папы Льва XIV.

Новая статуя Папы в Перу. Источник: GS World/Facebook

При чем тут Перу

Как сказал Дейви Вонг, он надеется, что памятник станет символом мира в Кальяо. Дело в том, что в последнее время портовый город столкнулся с ростом насильственной преступности.

Новая статуя Папы в Перу. Источник: GS World/Facebook

Новая статуя Папы в Перу. Источник: GS World/Facebook

Скульптуру установили немного заранее, но в честь прибытия понтифика в Перу. Визит Папы Римского в страну начнется только сегодня, 11 ноября. Перу станет заключительным пунктом его 12-дневного турне по Южной Америке, во время которого он также посетил Уругвай и Аргентину.

Новая статуя Папы в Перу. Источник: GS World/Facebook

Новая статуя Папы в Перу. Источник: GS World/Facebook

Как рассказывал OBOZ.UA, понтифик родился и является гражданином США. Однако много лет он работал миссионером в Перу, даже был епископом города Чиклайо. Папа также имеет перуанское гражданство.

Напомним, что у Папы Льва XIV диагностировали аденокарциному правого легкого. Онкологическое заболевание обнаружили во время планового медицинского осмотра, после чего понтифику провели операцию по удалению нижней доли легкого.

А после этого Дебора Прево, жена старшего брата понтифика Луи Прево, рассказала, что ее муж, как и Папа, болен раком – но раком крови. Брат Папы лечится от "множественной миеломы", из-за чего вся семья "сильно переживает" за обоих мужчин, а близкие "как могут поддерживают хорошее настроение у обоих".