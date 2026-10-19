В Париже и других крупных городах Франции ввели комендантский час: что известно о текущей ситуации

В Париже и других крупных го...

В ночь на 20 октября в отдельных районах Парижа будет действовать комендантский час с 23:00 до 06:00. Ограничения также вводятся в Лионе, Лилле, Ницце и других городах Франции. Власти объясняют такие меры необходимостью восстановить общественный порядок после беспорядков, произошедших в минувшие выходные.

О решении парижских властей сообщила префектура полиции Парижа, передает Le Monde. В ведомстве заявили, что ограничения необходимы для общей безопасности и восстановления общественного спокойствия, которое было серьезно нарушено.

Ограничения в Париже

В столице комендантский час будет действовать на площади Республики и в части квартала Ле-Аль. В указанных пределах будет запрещено находиться в общественных местах в ночное время.

Исключения предусмотрены для местных жителей, владельцев магазинов, людей, работающих в этих районах, и спасателей.

Отдельно в Париже ввели запрет на демонстрации. Он будет действовать с 20:00 понедельника до 06:00 вторника. Территория ограничений на проведение протестов будет шире, чем зона комендантского часа.

Ситуация в других городах

В Лионе комендантский час будет действовать в части центрального района Прескиль с 21:00 понедельника до 06:00 вторника. Соответствующее распоряжение подписал префект региона Этьен Гийо.

В этой зоне будет запрещено передвижение и пребывание людей на улицах. Исключения предусмотрены для поездок по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам и для возвращения домой. Также ограничения не будут распространяться на журналистов и выборных должностных лиц, выполняющих профессиональные обязанности.

В Лилле меры коснутся несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Комендантский час будет действовать на отдельных территориях с 20:00 до 06:00 в ночь с понедельника на вторник и со вторника на среду. Аналогичные ограничения объявили в городах Дуэ, Денен и Ваттиньи.

В Ницце комендантский час для несовершеннолетних вводится с 21:00 понедельника до 06:00 вторника. Он будет распространяться на центр города, Старый город и еще несколько районов. О решении мэра сообщила префектура департамента Приморские Альпы.

Что предшествовало

17 октября во Франции прошли массовые протесты против высокой стоимости жизни, повышения цен на топливо и проблем в государственных службах. В ряде городов во время беспорядков произошли столкновения с полицией, поджоги общественных зданий и ограбления магазинов.

На следующий день, 18 октября, во Франции сожгли историческую мэрию Лиможа. 43-метровая колокольня, которой 143 года, обрушилась

Именно после этих событий местные власти ввели дополнительные ограничения в нескольких французских городах.