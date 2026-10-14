У Папы Римского диагностировали рак легких, он перенес операцию: все подробности

71-летний Папа Римский Лев XIV перенес операцию в римской клинике Джемелли, в ходе которой ему удалили нижнюю долю правого легкого. Папа уже пришел в сознание. Ожидается, что на полное восстановление в больнице ему понадобится около недели.

Об этом пишет CNN со ссылкой на сообщение пресс-службы Святого Престола. В Ватикане отметили, что операция прошла успешно и без осложнений.

Что известно об операции

Лева XIV госпитализировали во вторник, 13 октября, в Университетскую клинику Агостино Джемелли (Policlinico Universitario Agostino Gemelli), самую большую клинику Рима и одну из самых престижных и крупных университетских больниц Европы. Именно там Папе должны были удалить небольшой локализованный узел в легком, который обнаружили во время недавних медицинских обследований.

После операции врачи сообщили, что для полного удаления пораженного участка пришлось удалить нижнюю долю правого легкого. Операция проводилась с помощью видеоассистированной хирургической техники.

Анализ удаленной ткани подтвердил наличие легочной аденокарциномы – распространенного типа рака легких.

Папа находился в операционной около трех часов, а непосредственно сама операция длилась примерно 90 минут. По данным Ватикана, процедура прошла успешно, без осложнений, после чего понтифик пришел в себя и вернулся в свою палату.

Когда обнаружили рак

О наличии образования в легком Лев XIV лично рассказал в воскресенье, 11 октября. Во время традиционной молитвы "Ангел Господень" он сказал, что врачи обнаружили небольшой локализованный узел, причем на очень ранней стадии.

По рекомендации медиков понтифик согласился на операцию по его удалению.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил итальянским СМИ во вторник, что католическое духовенство молится за здоровье Папы.

"Нас всех поразило то спокойствие, с которым Папа объявил об этой процедуре. Мы надеемся, что он сможет решить эту проблему как можно скорее. Мы настроены оптимистично и, конечно же, поддерживаем его своими молитвами", – сказал Паролин.

Что известно о состоянии Папы

Ожидается, что Лев XIV проведет в больнице около недели. Все его публичные мероприятия отменили до 20 октября, чтобы дать понтифику время на восстановление после операции.

До госпитализации Папа продолжал работать по обычному графику. В понедельник он провел запланированные встречи, а во вторник прибыл в больницу, где поприветствовал присутствующих и пообщался с медицинским персоналом.

Ватиканская пресс-служба ранее сообщала, что проблемный узел обнаружили во время планового медицинского обследования. До этого Лев XIV не имел публично известных серьезных проблем со здоровьем и вел активный образ жизни, в частности играл в теннис и плавал.

Что будет с работой Ватикана

Госпитализация Папы не означает автоматической передачи полномочий другому лицу. В Католической церкви нет специальной процедуры, по которой власть понтифика переходила бы к другому руководителю только из-за его временной недееспособности.

Даже находясь под наркозом или после операции, Папа формально сохраняет полноту своих полномочий. Текущая административная работа Ватикана и без того осуществляется отдельными структурами, тогда как вопросы, требующие личной подписи понтифика, могут быть отложены.

Лев XIV впервые за время понтификата оказался в больнице

Эта госпитализация стала первой за время понтификата 71-летнего Льва XIV. Больница "Джемелли" имеет давние связи с Ватиканом и специальное помещение для Папы на 10-м этаже.

Именно там в свое время неоднократно лечили Папу Иоанна Павла II. Длительное лечение в этой больнице проходил и Папа Франциск, который в начале 2025 года находился там из-за пневмонии.

Несмотря на операцию, в Ватикане продолжают выполнять текущую работу. Дальнейший график Льва XIV будет зависеть от его восстановления и рекомендаций врачей.

Как сообщал OBOZ.UA, Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций обратился к Папе Римскому Льву XIV с призывом помочь спасти жителей оккупированных Олешек в Херсонской области от голодной смерти. Совет также призвал Всемирный совет церквей, религиозных лидеров, правозащитные организации, государства-члены ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к спасению мирных жителей. Город находится в гуманитарной блокаде, а его жители остаются без регулярных поставок продовольствия и возможности безопасно выехать.