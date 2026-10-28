"У них много нефти": Трамп не исключил, что Венесуэла может стать 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп предположил, что Венесуэла может стать 51-м штатом Соединенных Штатов. Он заявил об улучшении отношений между Вашингтоном и Каракасом, инвестициях нефтяных компаний и поставках сырья в США.

О выступлении американского лидера 27 октября сообщает агентство Anadolu. Во время предвыборного митинга в городе Корпус-Кристи, штат Техас, Трамп агитировал за республиканских кандидатов накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Предложение Трампа

Американский президент заявил, что Венесуэла может стать процветающим 51-м штатом США. Позже он повторил эту мысль и уточнил, как, по его мнению, могла бы измениться система управления страной.

"Давайте сделаем ее 51-м штатом. И вместо президента у них будут выборы губернатора. Как вам такое? У них много нефти", – сказал Трамп.

Он также упомянул о новых рабочих местах и экономических перспективах сотрудничества между двумя странами.

Нефтяные договоренности

Заявления Трампа прозвучали на фоне договоренностей о поставках венесуэльской нефти в США. Американский президент объявил о прибытии первой партии объемом один миллион баррелей. По его словам, Соединенные Штаты получают эту нефть бесплатно для американских налогоплательщиков.

Трамп назвал сделку историческим достижением и заявил, что сырье будут перерабатывать на нефтеперерабатывающих предприятиях Техаса, в частности в районе Корпус-Кристи. Он также выразил надежду, что поставки будут и дальше увеличиваться, а цены на топливо в США будут снижаться.

Как сообщает Associated Press, Трамп и госсекретарь США Марко Рубио планировали посетить танкер с венесуэльской нефтью в Техасе. Визит должен был продемонстрировать результаты договоренностей между Вашингтоном и Каракасом.

В то же время заявления американского президента о возможном превращении Венесуэлы в штат США сами по себе не означают начала юридической процедуры присоединения. Для принятия нового штата в состав Соединенных Штатов необходимы соответствующие конституционные и законодательные шаги.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что под давлением США в Венесуэле освободили более 100 политзаключенных режима Мадуро.