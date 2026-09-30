В Норвегии начались слушания по делу о связях политиков с Эпштейном: кто фигурирует в деле

В Норвегии 30 сентября начались публичные парламентские слушания по поводу связей норвежских политиков и дипломатов с покойным американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. В парламент вызвали 11 действующих и бывших министров иностранных дел и министров по вопросам развития, в том числе премьер-министра Йонаса Гара Стьоре.

Слушания призваны выяснить обстоятельства контактов чиновников с Эпштейном и действия государственных институтов в связи с ними. Об этом сообщает Reuters.

Кто из норвежских политиков даст показания

Председатель слушаний в парламентском Комитете по вопросам контроля и конституционных дел Йонас Андерсен Саед заявил, что правительство Норвегии должно объяснить, что оно делает для восстановления доверия к дипломатической службе.

"Есть много людей, которые продемонстрировали крайне плохое суждение", — сказал он.

Комитет вызвал 11 действующих и бывших министров иностранных дел и министров по вопросам развития. Среди них — премьер-министр Йонас Гар Стьоре, занимавший пост министра иностранных дел в 2005–2012 годах. Стьоре заявлял, что не имел отношений с Эпштейном.

Также показания должен дать бывший министр иностранных дел Борге Бренде. После того как стало известно о его дружеских отношениях с Эпштейном, он покинул посты президента и генерального директора Всемирного экономического форума. Бренде заявлял, что до первой встречи с Эпштейном в 2018 году не знал о его прошлом и преступлениях, а также сожалел, что не проверил его тщательнее.

Бывший министр развития Эрик Солгейм, который также должен выступить на слушаниях, назвал парламентское расследование чрезмерной реакцией. По его мнению, оно может заставить дипломатов проявлять излишнюю сдержанность, что способно нанести ущерб национальным интересам.

Что известно об упоминаниях Украины и Пинчука

Документы, связанные с делом Эпштейна, содержат упоминания об Украине и международных мероприятиях в Давосе. В частности, в документах есть переписка о "Украинском ланче" Фонда Виктора Пинчука в Давосе в 2011 году. В переписке Эпштейна речь идет о возможности получить приглашение на это мероприятие.

В то же время наличие имени Пинчука или упоминания о мероприятии его фонда в документах само по себе не свидетельствует о причастности украинского бизнесмена к преступлениям Эпштейна. Документы подтверждают, что переписка касалась мероприятия Фонда Пинчука в Давосе, а также того, что Эпштейн интересовался возможностью его посетить.

Виктор Пинчук — украинский предприниматель, основатель компании EastOne, медиагруппы StarLightMedia и Фонда Пинчука. Его фонд проводит в Давосе "Украинский ланч", который был учрежден в 2005 году.

Что известно о деле Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна касается расследования сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и деятельности сети, связанной с торговлей людьми. Американский финансист поддерживал контакты с представителями политических, деловых и других влиятельных кругов.

В 2019 году Эпштейна арестовали в США, однако он скончался в камере нью-йоркской тюрьмы. Официальной версией смерти стало самоубийство.

После этого были обнародованы многочисленные документы, в частности судебные материалы и переписка, в которых упоминаются известные люди. В то же время само упоминание человека в "файлах Эпштейна" не означает, что он принимал участие в его преступлениях.

Его бывшую партнершу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за участие в вербовке и вовлечении несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию.

Параллельно с парламентскими слушаниями Норвегия создала отдельную комиссию из академиков и юристов, которая должна изучить обстоятельства, ставшие известными после обнародования документов Эпштейна. Ожидается, что она представит выводы в начале 2028 года.

Напомним, в массивах документов, связанных с делом финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, пользователи сети начали искать возможные совпадения с исчезновением украинской модели Дарьи Бульбы, которая без вести пропала в Шанхае в августе 2016 года. Прямых доказательств её присутствия в так называемых "файлах Эпштейна" нет, однако ряд фактов и совпадений стал основой для появления громких версий — особенно неожиданным оказалось появление в деле прозвища bulba.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что первая леди США Мелания Трамп заявила, что не имеет никакого отношения к финансисту Джеффри Эпштейну. Она озвучила свою позицию в видеообращении, которое появилось на YouTube-канале Белого дома, и подчеркнула, что все подобные обвинения являются ложными.