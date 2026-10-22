В Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России: все подробности

В Германии задержали гражданина Украины Вадима Й. по подозрению в работе на российскую разведку. По данным следствия, мужчина как минимум с июля 2025 года через посредника поддерживал контакт с российской спецслужбой и собирал в Германии важную для военных целей информацию.

Об этом 22 октября сообщила Федеральная прокуратура Германии. Отмечается, что задержание произошло в районе Одер-Шпрее в федеральной земле Бранденбург на основании ордера на арест от 15 октября.

Собирал информацию об оборонной промышленности

Украинцу предъявляют обвинение в деятельности в пользу разведывательной службы иностранного государства.

По версии следствия, Вадим Й. как минимум с июля 2025 года поддерживал контакт с российской разведывательной службой через посредника.

Федеральная прокуратура отмечает, что мужчина собирал для российской спецслужбы информацию военного значения, находясь на территории Германии. Речь идет, в частности, о данных о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Отдельное направление его деятельности, по данным немецкого следствия, касалось персонала и военных объектов на территориях, обеспечивающих защиту восточного фланга НАТО.

В Федеральной прокуратуре подчеркнули, что часть информации, которую собирал подозреваемый, была доступна в открытых источниках. В то же время для получения других сведений он целенаправленно устанавливал контакты с людьми, связанными с европейской оборонной промышленностью, и пытался получить от них нужные данные.

Задержали в Бранденбурге

53-летнего гражданина Украины Вадима Й задержали сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии утром 22 октября в районе Одер-Шпрее в земле Бранденбург.

Его подозревают в разведывательной деятельности в пользу разведывательной службы иностранного государства согласно параграфу 99, части 1, пункту 1 Уголовного кодекса ФРГ.

23 октября подозреваемого должны доставить к следственному судье Федерального верховного суда. Суд огласит ему постановление о задержании и примет решение о дальнейшем содержании под стражей.

Расследование началось после получения данных контрразведки

В Федеральной прокуратуре сообщили, что уголовное производство начали после получения информации от Федерального ведомства по охране конституции – немецкой контрразведывательной службы.

Проведение полицейского расследования поручили Федеральному криминальному ведомству Германии.

Сейчас немецкие правоохранители устанавливают все обстоятельства вероятной деятельности украинца в пользу российской разведывательной службы.

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