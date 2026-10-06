В Германии арестовали бывшего главу разведки по подозрению в шпионаже и государственной измене: что известно о деле

В Германии арестовали бывшего президента Федеральной разведывательной службы Августа Ханнинга. Его подозревают в шпионаже, разглашении государственных тайн, покушении на государственную измену и деятельности в качестве агента спецслужб.

Вместе с ним правоохранители задержали еще одного бывшего высокопоставленного сотрудника BND Манфреда Д. Следователи проверяют, передавал ли он Ханнингу секретную информацию, которую тот мог использовать для работы на иностранную разведку. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

В чём подозревают Августа Ганнинга

По информации нескольких СМИ, генеральный прокурор Германии расследует дело в отношении бывшего президента BND Августа Ганнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене.

Еще одному многолетнему сотруднику разведывательной службы предъявлены обвинения в пособничестве в попытке государственной измены и пособничестве в шпионаже в ущерб Германии.

Следователи Федерального управления уголовной полиции задержали Ханнинга утром в его доме в Нордвальде недалеко от Мюнстера.

В Баварии правоохранители также арестовали бывшего высокопоставленного сотрудника BND Манфреда Д. Он был бывшим руководителем офиса Ханнинга и работал в ведомстве до весны 2026 года.

Бывший сотрудник BND передал около 2 тысяч документов

По данным следствия, Манфред Д. до 2022 года за деньги поставлял Ханнингу строго секретную информацию из службы.

Следователи проверяют подозрение, что 80-летний бывший руководитель BND на основе этой информации как минимум один раз подготовил анализ безопасности для иностранной разведывательной службы. По информации СМИ, речь идет не о России.

В целом, как считается, Манфред Д. передал Ганнингу около 2 тысяч документов. Во многих случаях это были брифинги по так называемому совещанию по вопросам внешней политики и безопасности у канцлера, в ходе которых руководители органов безопасности еженедельно обмениваются информацией.

В документах содержалась информация об Иране и России

Согласно результатам расследования, переданные документы представляют собой чрезвычайно конфиденциальные отчеты, в частности касающиеся иранской ядерной программы или российской армии.

Среди них также была информация от иностранных спецслужб союзников. Утечка таких материалов в разведывательных кругах считается "суперкатастрофой", поскольку из-за этого спецслужбы союзников могут утратить доверие к немецкому разведывательному ведомству.

В другом случае Ханнинг якобы использовал сведения из внутренних документов ведомства при общении с иностранным агентом.

По данным источников в кругах безопасности, экс-глава разведки попал в поле зрения следствия после обыска его дома и офисов в сентябре прошлого года. Тогда государственное управление уголовной полиции Гамбурга искало доказательства по другому делу.

Что известно о карьере Ханнинга

Август Ханнинг на протяжении десятилетий занимал ключевые должности в системе безопасности Германии.

Сначала он был уполномоченным по вопросам секретности в западногерманском дипломатическом представительстве в бывшей Германской Демократической Республике.

После работы в канцелярии канцлера, в частности на должности координатора федеральных разведывательных служб, в 1998 году Ханнинг возглавил Федеральную разведывательную службу.

В конце 2005 года он перешел на должность государственного секретаря в Федеральное министерство внутренних дел.

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