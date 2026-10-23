В Германии с начала года зафиксировали более тысячи подозрительных дронов и более сотни попыток диверсий

В Германии этим летом появился еще один орган безопасности – это GAZ Hybrid, Совместный центр обороны от гибридных атак. По данным этого ведомства, в ФРГ с начала текущего года по 19 августа включительно зафиксировали 1034 случая пролета неизвестных беспилотников над объектами критической инфраструктуры, военными объектами и предприятиями оборонной промышленности.

И это лишь верхушка большого айсберга, пишет немецкое издание Correctiv, ссылаясь на "внутренние документы GAZ Hybrid". Общие масштабы отдельных видов гибридной деятельности – шпионаж, незаконное приобретение технологий, преследование людей и так далее – шокируют.

Случаи с беспилотниками

"Уровень гибридной угрозы в Германии уже долгое время остается стабильно высоким и становится все более сложным", – цитирует издание отчет криминальной полиции Германии, подготовленный для GAZ Hybrid. Именно полицейские страны в первую очередь реагировали на сообщения о незаконных пролетах БПЛА.

Больше всего случаев таких пролетов беспилотников над чувствительными объектами зафиксировали в Нижней Саксонии. Там расположены важные военные объекты страны, в частности военно-морские базы.

Из 1034 зафиксированных случаев пролетов подавляющее большинство обозначено как "инцидент с неизвестным" беспилотником. В GAZ Hybrid есть все основания полагать, что в данном случае за "неизвестными" стоят Китай, Россия и Иран.

Диверсии и преследование

Также в документах фигурируют 163 случая подозрений в диверсиях (это – с июня по август!). Они касались железнодорожной инфраструктуры, объектов Бундесвера, электроподстанций, энергетических объектов, башен связи и административных учреждений.

Отдельно немецкие спецслужбы отслеживают случаи "транснациональных репрессий" – речь идет о слежке, запугивании и преследовании людей иностранными государствами на территории Германии.

С 17 июня (первый день работы GAZ Hybrid) по 19 августа зарегистрировали 20 таких случаев. Девять из них связывают с Ираном, три – с Россией, один – с Китаем.

Шпионаж в стране

По состоянию на 19 августа правоохранительные органы Германии уже проводят расследование по 25 делам по подозрению в шпионаже. Из них 13 касаются так называемого "кибершпионажа". Еще в 39 случаях Федеральное ведомство уголовной полиции проводило предварительные проверки.

Таможенная криминальная служба Германии за указанный период зафиксировала 12 случаев незаконного "приобретения технологий для создания оружия массового уничтожения в интересах иностранных государств". В семи случаях страной назначения была Россия, в трех – Иран, еще по одному случаю касались Беларуси и Ирака.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия усиливает подготовку к возможному нападению России на одну из стран НАТО и отрабатывает сценарии переброски войск Альянса через свою территорию. В конце сентября 2026 года в Гамбурге прошли масштабные учения Red Storm Charlie, в которых приняли участие около 1700 человек, в том числе 500 военнослужащих.