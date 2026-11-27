В Германии пенсионерка три часа держала мошенников на телефоне, пока полиция готовила засаду: чем все закончилось

В немецком городке Ленгрис 65-летняя пенсионерка помогла правоохранителям задержать предполагаемого участника мошеннической группы. Женщина в течение трех часов разговаривала с аферистом, притворяясь испуганной матерью, пока полиция готовила засаду возле ее дома.

Об этом сообщает издание Merkur.de. Мошенники пытались выманить у пенсионерки 120 тысяч евро якобы за освобождение ее дочери из-под стражи, однако не учли, что у женщины вообще нет дочери.

Как пенсионерка перехитрила мошенников

Инцидент произошел 11 ноября около 12:33. Пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся полицейским, и сообщил, что ее дочь якобы сбила на машине 41-летнюю женщину, которая погибла на месте ДТП.

По словам собеседника, виновница аварии скрылась с места происшествия, после чего ее задержали. Для освобождения из-под стражи якобы нужно было внести залог в размере 120 тысяч евро.

Пенсионерка сразу поняла, что имеет дело с мошенником. К тому же за неделю до инцидента ее 66-летний сожитель получил похожий звонок. Тогда аферисты убеждали мужчину, что его дочь заболела раком и ей нужны дорогие лекарства из Швейцарии.

Женщина решила подыграть злоумышленнику и сделала вид, что шокирована услышанным. Тем временем ее сожитель незаметно вызвал полицию. Уже через 15 минут к их дому прибыла сотрудница полиции.

Во время разговора мошенник требовал от пенсионерки перевести наличные, найти ценные вещи и взвесить ювелирные украшения. Женщина выдумывала истории о драгоценностях и дорогих часах, стараясь как можно дольше удерживать собеседника на линии.

В общей сложности телефонный разговор длился около трех часов. За это время правоохранители незаметно расположились вокруг дома и подготовились к задержанию подозреваемого.

Чем закончилась операция полиции

В конце концов к дому пенсионерки приехал мужчина, который должен был забрать якобы подготовленные деньги и драгоценности. Мошенник представил его как доверенное лицо районного суда по фамилии Бах.

Когда мужчина подошел к калитке и назвался, полицейские вышли из укрытий и задержали его.

В прокуратуре Мюнхена подтвердили, что подозреваемым оказался 27-летний гражданин Польши, не имеющий постоянного места жительства в Германии. На следующий день, 12 ноября, его доставили к следственному судье, который постановил заключить мужчину под стражу.

Пенсионерка и ее сожитель остались довольны тем, что помогли правоохранителям задержать предполагаемого участника мошеннической схемы, хотя установить ее организаторов в рамках этой операции не удалось.

Сама женщина, ранее работавшая воспитательницей, призналась, что во время телефонного разговора не нервничала, хотя трехчасовое общение с мошенником было утомительным.

"Я бы сделала это снова", – заверила пенсионерка.

Как писал OBOZ.UA, в США пенсионерка из штата Массачусетс стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее, что она якобы выиграла в лотерею 22 млн долларов и автомобиль Mercedes-Benz. В течение нескольких лет женщина переводила аферистам деньги за оформление выигрыша, в результате чего потеряла более 600 тысяч долларов и была вынуждена продать собственный дом.