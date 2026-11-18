В Германии хотят ужесточить условия получения гражданства и ограничить выдачу вторых паспортов: что известно

Немецкое правительство планирует ужесточить условия получения гражданства, а также рассматривает вариант с ограничением выдачи вторых паспортов. Такие инициативы возникли в рамках обсуждения пакета реформ миграционной политики.

Однако пока предлагаемые изменения выходят за рамки коалиционного соглашения. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Новые правила для мигрантов

Правящая коалиция Германии, состоящая из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, изучает новый пакет реформ миграционной политики. Представители ХДС/ХСС предлагают увеличить минимальный срок проживания в Германии для получения гражданства с пяти до восьми лет.

Кроме того, христианские демократы хотят ограничить возможность получения двойного гражданства. Такую опцию хотят разрешить только в "исключительных случаях". Также политики спешат успокоить, что изменения не затронут тех, кто уже имеет два паспорта.

Какие требования для мигрантов

Требования к знанию немецкого языка планируют повысить с уровня B1 до B2. Также претендентам на гражданство хотят запретить получение социальной помощи на протяжении всего периода ожидания натурализации.

Взамен представители правящего блока ХДС/ХСС готовы поддержать предложение социал-демократов о расширении возможностей получения права на проживание в Германии для иностранцев, которые работают или получают профессиональное образование. По информации немецких медиа, СДПГ пока изучает предложения партнеров по коалиции. Первые переговоры по новому пакету реформ могут пройти уже на следующей неделе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия и Украина создают еще одно совместное предприятие для производства наземных роботизированных комплексов. Производство развернут на территории ФРГ, а готовую технику будут поставлять украинским военным. О создании нового предприятия объявили 17 ноября во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.