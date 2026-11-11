В Москве состоялся саммит ОДКБ: Армению лишили права голоса в организации

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по представлению России лишили Армению права голоса и возможности назначать своих представителей на руководящие должности в организации. Такое решение приняли во время саммита ОДКБ в Москве 11 ноября.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам. По его словам, решение приняли в соответствии с уставом ОДКБ из-за невыполнения Арменией своих обязательств в течение нескольких лет.

Кремль объявил решение ОДКБ в отношении Армении

11 ноября в Москве прошел саммит ОДКБ. Заседание Совета коллективной безопасности организации началось в узком составе – в российскую столицу прибыли главы Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Помимо прочего, на этом заседании по предложению России приняли решение лишить Армению права голоса в ОДКБ и возможности назначать своих представителей на ответственные должности.

"Тема поднималась, было принято решение. В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ", – заявил Песков.

Что предшествовало

В июне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Ереван уже более двух лет не платит членские взносы в бюджет организации.

По его словам, на заседании министров иностранных дел стран ОДКБ обсудили применение к Армении статьи 25 устава организации. Она предусматривает ограничение прав государства-члена, если оно не выполняет финансовых обязательств перед организацией.

"Проект соответствующего решения предусматривает приостановление права выдвигать граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности", – заявил Лавров.

При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян объяснял неуплату взносов тем, что Ереван фактически не участвует в деятельности организации.

Почему Армения отдаляется от России

Конфликт между Ереваном и Москвой обострился после того, как Армения начала пересматривать свою внешнюю политику и политику безопасности, постепенно отдаляясь от России и ориентируясь на сотрудничество с западными странами.

Одной из главных причин стало разочарование Еревана в российских гарантиях безопасности. Армения долгое время считала Москву своим ключевым союзником и рассчитывала на поддержку ОДКБ в противостоянии с Азербайджаном. Однако во время обострений в 2020–2023 годах Россия и возглавляемая ею организация не оказали Еревану той помощи, на которую он рассчитывал.

Особенно серьезным ударом по отношениям Армении и РФ стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха. В сентябре 2023 года Азербайджан установил контроль над регионом, в результате чего более 100 тысяч этнических армян покинули свои дома и уехали в Армению. Москва, несмотря на присутствие российских военных в регионе, не смогла остановить азербайджанскую операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за бездействие и заявлял, что организация не выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности страны.

В феврале 2024 года Ереван объявил о замораживании участия в деятельности ОДКБ. Армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях организации и прекратила уплачивать членские взносы.

Армения углубляет сотрудничество с Западом

Параллельно с дистанцированием от Москвы Ереван активизировал сотрудничество с Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Армения расширяет военное партнерство с западными странами, увеличивает закупки вооружений и стремится снизить зависимость от российских поставщиков.

В частности, страна закупает вооружения во Франции и Индии, а также развивает сотрудничество с ЕС в сфере безопасности. В 2025 году парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в Европейский Союз. Это стало еще одним сигналом об изменении внешнеполитического курса страны.

В начале ноября 2026 года Пашинян заявил, что интерес Армении к ОДКБ исчерпан. Он также дал понять, что в ближайшие годы Ереван не планирует возвращаться к активному участию в деятельности организации.

Как сообщал OBOZ.UA, Армения планирует подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году. О таких планах заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время саммита по вопросам расширения ЕС. По его словам, правительство уже начало процесс, который должен привести страну к окончательному решению по поводу европейской интеграции.