В Молдове взорвался дрон: что говорят правоохранители. Фото
Полиция призвала граждан не...
Источник: t.me/Politia_Republicii_Moldova
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В Молдове в ночь с 10 на 11 октября в Новоаненском районе упал и взорвался беспилотник. Взрыв слышали жители сел Джамена и Вератик.
В то же время национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированного пересечения государственной границы. Об этом сообщила полиция Молдовы.
Дрон взорвался в лесу недалеко от села Джамена
По информации правоохранителей, беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в лесу на окраине села Джамена. Сообщение об инциденте поступило в полицию около 22:20.
После этого на место выехали группы военных и саперов. Территорию падения дрона оцепили, а специалисты изучают объект и устанавливают обстоятельства происшествия.
Об инциденте утром 11 октября сообщили Министерство обороны и полиция Молдовы.
Правоохранители призвали не приближаться к обломкам
Полиция призвала граждан не приближаться к подозрительным предметам и обломкам и не прикасаться к ним. Также людей просят избегать района падения дрона до завершения проверок.
В Молдове взорвался дрон.
Источник: t.me/Politia_Republicii_Moldova
Как сообщал OBOZ.UA:
На границе Украины и Молдовы изменили порядок контроля на трех КПП. Так, из соображений безопасности, 12 сентября молдавские пограничники и таможенники вернулись на территорию своей страны и будут работать на имеющейся инфраструктуре со своей стороны границы. Речь идет о пунктах пропуска: Джурджулешти–Рени, Бричень–Росошаны и Крива–Мамалига.
5 октября рядом с пограничным пунктом Паланка упал российский снаряд. Он попал в автобус, припаркованный неподалеку. Один человек пострадал, работу пункта пропуска приостановили.
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