В Мичигане авторитетная демократка поддержала республиканца на фоне разногласий со своим однопартийцем: все подробности скандала

Конгрессвумен от Демократической партии Гейли Стивенс заявила о поддержке республиканца Майка Роджерса, который баллотируется в Сенат США от штата Мичиган. О своем решении она объявила во время совместного появления с политиком в церкви в Детройте.

Как пишет CBS News, причиной такого шага стал конфликт Стивенс с кандидатом от демократов Абдулом Эль-Саедом. Разногласия между ними обострились накануне выборов, в частности из-за рекламы сторонней организации, которая связывала военную помощь Израилю с ростом цен на продукты.

Причины конфликта

Гейли Стивенс проиграла Абдулу Эль-Саеду праймериз Демократической партии в Мичигане в августе. Во время внутрипартийной кампании ее активно поддерживал избирательный отдел демократов в Сенате.

Однако после завершения праймериз разногласия между политиками не исчезли. На прошлой неделе Стивенс призвала Эль-Сайеда осудить рекламный материал сторонней организации, в котором военную помощь США Израилю связывали с ростом стоимости продуктов питания. Конгрессвумен назвала такую рекламу антисемитской.

Эль-Сайед обвинил бывшую соперницу в том, что она пытается вновь разжечь споры вокруг праймериз, завершившихся три месяца назад. При этом он уточнил, что не создавал эту рекламу, а также заявил, что не согласен с ее содержанием.

В воскресенье, 1 ноября, Стивенс опубликовала видеообращение, в котором объяснила свое решение поддержать республиканца.

"Наш кандидат от Демократической партии в Сенат США Абдул сказал, что мне больше не рады в его кампании и что я должна держаться от нее подальше. И он прав. Именно поэтому сегодня я поддерживаю Майка Роджерса в Сенат США", – заявила политик.

Она также подчеркнула, что не пытается навредить Демократической партии и не отворачивается от демократов. По ее словам, это личное решение, связанное с неприятием ненависти.

Реакция кандидатов

Майк Роджерс назвал поддержку Стівенс большой честью. После совместного появления в детройтской церкви он заявил журналистам, что это решение касается прежде всего совместного противодействия ненависти и будущего штата и страны.

По словам Роджерса, Стівенс позвонила ему в воскресенье утром. Во время разговора они обсудили будущее Мичигана и решили вместе появиться в церкви. В конце разговора конгрессвумен напомнила ему, что остается демократкой.

Абдул Эль-Саед отреагировал на поддержку своего соперника довольно сдержанно. Он заявил, что не думает о Гейлі Стівенс, поскольку сосредоточен на проблемах жителей штата.

"Это штат с 10 миллионами человек, которые заслуживают гораздо лучшего от своего правительства. Я гораздо больше сосредоточен на остальных 9 999 998 людях", – сказал кандидат.

Демократы возмущены

Решение Стивенс вызвало недовольство среди руководства Демократической партии. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что партия продолжает поддерживать Эль-Саеда.

Он назвал поступок конгрессвумен позорным предательством и подчеркнул, что кандидат от демократов будет защищать экономические интересы работающих семей Мичигана.

Конгрессвумен от Мичигана Дебби Дингелл также раскритиковала Стивенс. По ее словам, жители штата хотят видеть политиков, которые сосредоточены на доступности жизни и экономических проблемах, а не на внутрипартийных конфликтах.

Еще жестче высказался председатель Демократической партии Мичигана Кертис Гертел. Он заявил в социальных сетях, что Стивенс больше не является членом партии и не будет им в будущем.

В то же время президент США Дональд Трамп поддержал решение конгрессвумен. В публикации в Truth Social он высоко оценил ее авторитет среди жителей Мичигана, в частности среди афроамериканской и еврейской общин.

Позже, общаясь с журналистами, Трамп назвал этот шаг разумным и заявил, что победа Эль-Саеда была бы вредна для страны.

Команда покидает должности

Политический конфликт имел последствия и для команды Гейли Стивенс. Еще до ее публичной поддержки Роджерса об отставке объявил многолетний руководитель аппарата конгрессвумен Джастин Герман.

В заявлении, которое первым опубликовал CNN, он написал, что он и другие сотрудники шокированы и огорчены решением Стивенс. Герман также подтвердил, что продолжает поддерживать Абдула Эль-Саеда.

О прекращении работы в офисе конгрессвумен сообщила и бывшая директор по коммуникациям Логан Баш. Ее автоматический ответ на электронные письма подтверждал, что с 1 ноября она больше не работает в офисе Стивенс.

Бывшая пресс-секретарь и представитель предвыборного штаба Джоетты Аппиа также раскритиковала политика. Она заявила, что Стивенс отказывается от принципов, на которых строилась ее кампания.

В свою очередь, республиканцы использовали ситуацию для критики Эль-Саеда, называя его политические взгляды слишком радикальными для Мичигана. Представитель Национального комитета Республиканской партии Гантер Ловелл заявил, что демократы, разочаровавшиеся в кандидате своей партии, могут поддержать Майка Роджерса.

Ожидалось, что в воскресенье Стивенс появится вместе с Эль-Саедом на мероприятии, посвященном единству демократов, с участием конгрессмена Джима Клайберна из Южной Каролины. Однако это мероприятие прошло без ее участия. Накануне Эль-Саед заявил, что не хочет отвлекать внимание от главных вопросов предвыборной кампании.

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